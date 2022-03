Pete Davidson, el novio de Kim Kardashian, viajará al espacio de la mano de Jeff Bezos

Aunque Pete no será el primer famoso en viajar al espacio , también William Shatner, actor de Star Trek, voló en octubre del año pasado a sus 90 años. Meses más tarde, el jugador profesional de fútbol americano y presentador de televisión Michael Strahan también viajó al espacio.

Se cree que el pasado mes de enero Pete Davidson recibió la invitación para viajar al espacio por Jeff Bezos , pues a finales del mes, el humorista y su novia, Kim Kardashian, estuvieron en la casa del magnate durante varias horas, aunque no se ha revelado el motivo de la visita.

El fundador de Amazon no llegará al espacio, pero lanzará una nave con tripulantes, entre los que se destacan empresarios asociados al espacio y filántropos. El próximo miércoles 23 de marzo se llevará a cabo la misión partiendo a las 14:30 horas.

Gilberto Coronel Periodista Web

