Phil Collins exige a Donald Trump dejar de usar "In The Air Tonight" en campaña pues le preocupa que dañe su reputación

Estados Unidos.- Phil Collins y su equipo legal, por medio de una carta exigen a Donald Trump, el cese y desistimiento al campamento de Trump, es decir, piden que "In The Air Tonight" deje de sonar en las campañas para ser reelegido presidente de los Estados Unidos.

En sus mitin de campaña Donald Trump ha estado interpretando el icónico éxito en solitario de Collins, "In The Air Tonight", pero legendario baterista y estrella del pop de los 80, no está de acuerdo con eso, por lo que sus abogados sus abogados enviaron una carta de cese y desistimiento a la campaña del presidente el viernes, según informó TMZ.

Cabe destacar que no es la primera vez que se le hace esta petición a Trump, pues en junio en el mitin de Tulsa ya había utilizado el éxito de Collins, por lo que sus abogados le escribieron el 24 de junio de 2020 al candidato republicano, para exigir que la campaña de Trump deje de infringir los derechos de autor de la obra musical "In the Air Tonight", sin embargo, no respondió a un cese y desistimiento anterior.

La campaña de Trump ha continuado con el uso indebido de "In the Air Tonight", aseguran los abogados de Collins, pues volvió a utilizar la canción durante un mitin de campaña de Iowa el 14 de octubre de 2020.

Lo que molestó a un mas a Phil Collins, quien dice no estar interesado en ningún tipo de afiliación con Trump o su campaña pues podría dañar su reputación, además, hace una fuerte critica al presidente por aparentemente tomar a la ligera la pandemia de coronavirus con la elección de la canción.

“Ese uso no solo fue totalmente desautorizado sino que, como han comentado varios artículos de prensa, fue particularmente inapropiado ya que aparentemente fue pensado como una referencia satírica a Covid- 19. Esa referencia se hizo en un momento en que Iowa sufría una aceleración de la infección por Covid-19. Collins no aprueba la aparente trivialización de Covid-19", reza la carta de los abogados publicada por MZT

Donald Trump en campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Foto: @TeamTrump

En su carta los abogados de Collins y de su empresa de servicios, Philip Collins Limited, dicen que dadas las circunstancias al hacer caso omiso a su petición, renovaron la demanda de garantías inmediatas de que la campaña de Trump cese permanentemente y desista de cualquier uso posterior del nombre, la actuación y la música Phil Collins en cualquier manifestación futura o de otro modo.

Cabe señalar que, la campaña de Trump difícilmente puede reproducir una canción sin que el artista denuncie su uso y envíe una carta de cese y desista. Neil Young, John Fogerty, Phil Collins, ¡Pánico! En The Disco y las propiedades de Leonard Cohen, Tom Petty y Prince son solo algunos de los que se han opuesto.