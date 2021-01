Phil Spector, productor de los Beattle muere preso a la edad de 81 años

Los Ángeles.- Phil Spector, falleció a sus 81 años de edad, mientras se encontraba preso por el asesinato de la Lana Clarkson en 2003 en su mansión con forma de castillo en las afueras de Los Ángeles.

El excéntrico y revolucionario productor musical que transformó la música rock con su método "Wall of Sound", fue sentenciado a cadena perpetua después de un juicio en 2009. Los funcionarios de la prisión del estado de California dijeron que murió el sábado por causas naturales en un hospital.

Hasta la muerte de la actriz, que Spector sostuvo que fue un "suicidio accidental", pocos residentes sabían que la mansión pertenecía al solitario productor, que pasó los años que le quedaban en un hospital de la prisión al este de Stockton.

Si bien la mayoría de las fuentes dan la fecha de nacimiento de Spector como 1940, figuraba como 1939 en los documentos judiciales después de su arresto. Posteriormente, su abogado confirmó esa fecha a The Associated Press.

Clarkson, protagonista de “Barbarian Queen” y otras películas de serie B, fue encontrado muerto a tiros en el vestíbulo de la mansión de Spector en las colinas que dominan la Alhambra, una modesta ciudad suburbana en las afueras de Los Ángeles.

Décadas antes, Spector había sido aclamado como un visionario por canalizar la ambición wagneriana en la canción de tres minutos, creando el "Muro de sonido" que fusionaba armonías vocales enérgicas con lujosos arreglos orquestales para producir monumentos pop como "Da Doo Ron Ron". "Be My Baby" y "Él es un rebelde".

Fue el raro artista consciente de sí mismo en los primeros años del rock y cultivó una imagen de misterio y poder con sus sombras oscuras y expresión impasible.

Tom Wolfe lo declaró el "primer magnate de los adolescentes". Bruce Springsteen y Brian Wilson replicaron abiertamente sus grandiosas técnicas de grabación y su gran romanticismo, y John Lennon lo llamó "el mayor productor de discos de todos los tiempos".

El secreto de su sonido: una avalancha sobregrabada de instrumentos, voces y efectos de sonido que cambiaron la forma en que se grababan los discos pop. Llamó al resultado "Pequeñas sinfonías para los niños".

A mediados de los 20, sus "pequeñas sinfonías" habían dado como resultado casi dos docenas de sencillos exitosos y lo habían convertido en millonario. “You've Lost That Lovin 'Feeling”, la balada operística de los Righteous Brothers que encabezó las listas de éxitos en 1965, ha sido tabulada como la canción más reproducida en radio y televisión, contando las muchas versiones, en el siglo XX.

Pero gracias en parte a la llegada de los Beatles, su éxito en las listas pronto se desvanecería. Cuando "River Deep-Mountain High", un lanzamiento de 1966 con un nombre apropiado que presentaba a Tina Turner, no logró ponerse de moda, Spector cerró su sello discográfico y se retiró del negocio durante tres años. Continuaría produciendo los Beatles y Lennon, entre otros, pero ahora estaba sirviendo a los artistas, en lugar de al revés.

En 1969, Spector fue llamado para rescatar el álbum "Let It Be" de los Beatles, una producción problemática de "regreso a lo básico" marcada por la disensión dentro de la banda. Aunque Lennon elogió el trabajo de Spector, su compañero de banda Paul McCartney se enfureció, especialmente cuando Spector agregó cuerdas y un coro a "The Long and Winding Road" de McCartney.

Años más tarde, McCartney supervisaría un "Let it Be" remasterizado, eliminando las contribuciones de Spector.

Un documental de la realización del álbum "Imagine" de Lennon de 1971 mostró al ex Beatle claramente a cargo, presionando a Spector con un coro, una línea que ninguno de los primeros artistas de Spector se habría atrevido a cruzar.

Spector trabajó en el aclamado álbum triple post-Beatles de George Harrison, "All Things Must Pass", coprodujo "Imagine" de Lennon y el menos exitoso "Some Time in New York City", que incluía la imagen de Spector sobre una leyenda que decía: "Conocerlo es amarlo."

Seis meses antes de que comenzara su primer juicio por asesinato, Spector se casó con Rachelle Short, una cantante y actriz de 26 años que lo acompañaba a la corte todos los días. Solicitó el divorcio en 2016.

En una declaración judicial de 2005, testificó que había estado tomando medicamentos para la depresión maníaca durante ocho años.

"No dormir, depresión, cambios de humor, cambios de humor, difícil de vivir, difícil de concentrarse, simplemente difícil - un momento difícil para pasar la vida", dijo. "Me han llamado genio y creo que un genio no está ahí todo el tiempo y está al borde de la locura".