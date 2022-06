Phoenix, el hijo de Yuridia, debuta como cantante de 'corridos tumbados'

México.- El país azteca ya tiene a su próxima estrella; Phoenix Guerrero, el hijo de Yuridia, una de las cantantes más importantes de México, el jovencito, con apenas 13 años de edad, ya demuestra que heredó el talento de su madre y su gusto por la música.

El hijo de la ex integrante de La Academia ya está buscando hacerse un lugar dentro del mundo del regional mexicano, pues debutó como cantante de corridos tumbados, mismos que han ganado gran popularidad en los últimos años.

Phoenix lanzó recientemente su primer sencillo titulado 'Hijo de', en este canta que quiere forjar su propio nombre sin tener que ser relacionado con la trayectoria de sus padres. Pese a no tener promoción alguna, su tema ha comenzado a ganar reproducciones y él seguidores.

"Les callé el hocico a todos los que no pensaron que lo haría, y si no quieren, no me vayan a ver, que siendo el hijo de alguien así iban a hacer, no soy nada importante, pero van a ver de lo que yo estoy hecho y lo que voy a hacer… yo no soy el hijo de tal persona que escuchan y tampoco seré como ustedes quieran ni produzca, pónganse más listos, tengo nombre, aquí estoy para sacarle de lo mío", canta el jovencito en el corrido tumbado.

Tras su debut en la industria musical, Phoenix Guerrero, el hijo de Yuridia y Edgar Guerrero, ha logrado bastantes comentarios positivos, pues muchos consideran que tiene un futuro grande en el gremio, incluso, alejado del nombre de sus padres.

