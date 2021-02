México.- Sin lugar a dudas, Galilea Montijo es una de las conductoras más hermosas de todo México, así como una de las más queridas compartiendo el cariño de la audiencia con su fiel compañera Andrea Legarreta, a pesar de los buenos comentarios y elogios que recibe día con día, en esta ocasión fue diferente, pues la acusaron en redes sociales de manipular la realidad.

Resulta que la también actriz, de 47 años, compartió una espectacular fotografía en blanco y negro luciendo un estilo muy elegante, lo cual hizo que recibiera bastantes comentarios positivos y más de 60 mil me gustas, sin embargo, hubo algunos comentarios que están en su contra debido a que consideran internautas que está abusando de la edición de las imágenes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La fotografía es un close up de su rostro y luce muy hermosa, como si se tratara de una jovencita, lo que no convenció del todo a sus seguidores, quienes aseguran que la estrella del programa matutino Hoy está abusando de los filtros en las fotografías para lucir una piel de porcelana, lo que aseguran, no es nada bueno.

Leer más: Thalía luce su figura de muñeca en atrevido reto de TikTok

Piden a Galilea Montijo no abusar de los filtros en sus fotos en redes sociales

Montijo no hizo mucho caso de estos comentarios, aunque no es la primera vez que es atacada por este tipo de acciones, en otras ocasiones han afirmado que hace de todo para verse mucho mejor, aunque quienes la siguen y apoyan, explican que todo se trata de retoques de edición para que la fotografía luzca mucho mejor.

A pesar de las críticas, es bien conocido que Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la audiencia mexicana, no sólo por su belleza, pues es una mujer con un carisma que enamora a todos, además de ser muy talentosa, lo que ha demostrado en distintos proyectos de la pantalla chica.

Además de ser una de las más grandes figuras de la televisión mexicana, la conductora tapatía se ha convertido en todo un ícono de la moda, siempre luciendo a la vanguardia con sus atuendos y utilizando estilo en tendencia, ya sea para su vestimenta o su estilo personal, ya que lo teme experimentar con cosas nuevas y siempre termina por verse espectacular.

Galilea Montijo es todo un ícono de la moda en México

Cada vez que Galilea tiene la oportunidad de mantenerse en contacto con sus seguidores también lo hace, ya que está segura de que es a quienes siempre debe tomar en cuenta, puesto que han sido los que han estado ahí para ella en todo momento y desde los inicios de su carrera.

Leer más: Kimberly Flores se transforma en Barbie con vestido arriba de la rodilla

Actualmente la hermosa modelo es toda una figura emblemática de la televisión, ya que tiene un gran legado que no puede ser comparado al igual que su colega de trabajo y fiel amiga Andrea Legarreta, con quien está al frente del programa matutino de espectáculos y comparte una larga amistad de años.

Galilea Montijo está casada con Fernando Reina Iglesias, con quien tiene a su único hijo Mateo Reina Montijo, nacido en la ciudad de Miami un 22 de marzo de 2012. Actualmente tiene ocho años y está a poco más de un mes de cumplir los nueve y con tan corta edad ya ha demostrado haber heredado el talento de su madre para la televisión y un carisma impresionante que seguramente le ayudará a ubicarse en el mundo del espectáculo una vez crezca, tal y como lo han hecho las hijas de Andrea Legarreta.

Suscríbete aquí a Disney Plus