Piden cancelación de show de Gerardo Ortiz en Guadalajara

Guadalajara, México.- "Es lamentable que las autoridades permitan la presentación en Jalisco del cantante Gerardo Ortiz, después de que hizo apología del delito de feminicidio", manifestó Alejandra Cartagena, Coordinadora Nacional de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Esto se da debido a que el cantante tiene programada una presentación musical para el próximo 29 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

En el videoclip "Fuiste Mía" que lanzó Gerardo Ortiz en 2016, el cantante simuló el asesinato de una mujer y, aunque se abrió una investigación en su contra, fue exonerado por el Juzgado Segundo de lo Penal en la Entidad.

El Gobierno de Jalisco, en la pasada Administración, declaró al cantante persona no grata, ya que también dedicó una de sus composiciones llamada "El M" al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Nos parece muy grave que aún cuando estamos en una situación grave de violencia feminicida; en lo que llevamos del año han matado a 232 mujeres, y las autoridades permitan que venga un hombre que se burla y que hace apología de este delito", dijo Cartagena.

La Coordinadora Nacional de Cladem apeló a que las autoridades prohíban la presentación de Ortiz, sin necesidad de que ésta u otra organización social lo exijan.

Reconoció que la situación se torna todavía más grave si se considera que Ortiz se presentaría en un complejo de la UdeG como el Auditorio Telmex.

"La UdeG es una institución pública y le toca velar por los derechos humanos de las mujeres", agregó.

De acuerdo con el programa del Auditorio Telmex, publicado en su página de internet, Ortiz se presentará el 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas.

Pero tal parece que al cantante le gusta meterse en camisa de 11 varas, pues el pasado mes de septiembre Gerardo Ortíz volvió a causar controversia con el lanzamiento del corrido "Más caro, que ayer", cuya lírica se basa en la vida de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano que se ha convertido en el enemigo público número uno de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos).

Lo que más ha llamado la atención del corrido "Más caro, que ayer", es que Gerardo Ortíz usa la voz de Rafael Caro Quintero; al principio del polémico corrido es escucha decir al narcotraficante originario de La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa: "porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente, muy cara, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida, lo quiero vivir en paz".