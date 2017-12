Piden investigar a Kate por discriminación contra actrices

Ciudad de México.- Diputados integrantes de la comisión de Derechos Humanos presentaron una solicitud de queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para investigar y en su caso sancionar a Kate del Castillo, por declaraciones vertidas en un documental en donde sugiere prostitución de actrices.

En una carta fechada el 29 de noviembre, 13 diputados firmantes consideran que en un documental de Netflix, la artista "de manera ligera y sin dar fundamentos ni nombres acusa a artistas mexicanas de prostituirse, incluso señalando que había listados y se ofrecían en comidas".

EN OTRO HECHO

Kate trabaja en el regreso de "La Reina del Sur"

La actriz mexicana Kate del Castillo compartió en Instagram una imagen que da cuenta de su trabajo en lo que será el regreso de la serie “La Reina del Sur”.

En la red social publicó una fotografía donde se aprecia un monitor de computadora y la portada del guión del primer capítulo de la serie.

“El regreso de la reina” es el nombre del primer episodio de la historia, escrito por Roberto Stopello.

La serie de “La Reina del Sur”, que le dio fama internacional a Kate, está basada en la obra homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Dio a conocer que habrá una nueva temporada de la serie.

En mayo de este año, Kate anunció que habría una nueva temporada de la serie.

Con información de El Universal.

Kate del Castillo ya puede entrar a México.

Tras el escándalo Kate del Castillo su hermana la conductora Verónica del Castillo se encuentra muy feliz celebrando y es que mediante un video dio una gran noticia que gira en torno a la casa de sus padres.

Querida @KDCFansFrancia aparentemente no se mando mi Twitter el día de tu cumpleaños se quedo en draft,lo sientopero pic.twitter.com/XMhY18hfpp — kate del castillo (@katedelcastillo) 17 de junio de 2017

En el video la también periodista anunció que el gobierno mexicano levantó el aseguramiento contra la casa de sus papas a cuál estaba embargada por la investigación que había en contra de su hermana.

"Estamos celebrando este documento, donde se solicita levantar el aseguramiento precautorio, esto es lo que Hacienda le está solicitando al Registro Público de la propiedad para levantar el aseguramiento de esta casa", reveló la ex reportera de "Primer impacto" al principio de la grabación en la cual aparecen sus padres el también actor Eric del Castillo y la señora Verónica de Del Castillo.

Foto: EFE



"Esta casa es donde viven mis papás y esta casa es la que estaba asegurada como parte de la investigación a Kate del Castillo, entonces con esto pues ya de alguna manera se da por terminada la investigación y ya pues pueden hacer lo que quieran con sus casas".

"En otras palabras no encontraron nada en contra de mi hija, pero para asegurarse dijeron 'embargamos esta casa', pero ya se está dando la orden para que quite el embargo al ver que no encontraron nada malo en las cuentas de mi hija", expresó con gran orgullo Eric del Castillo.

A falta de evidencias del delito, la Procuraduría General de la Republica de México determinó archivar la averiguación previa que se había iniciado en contra de la actriz a raíz de su encuentro con Joaquín "El Chapo Guzmán" en la Sierra Madre Occidental, en 2015.

La subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada autorizó el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, mediante la cual investigó a la actriz por el delito de encubrimiento y lavado de dinero.

La reunión entre los dos famosos y el chapo.

Por este asunto Kate ya no tiene ningún problema legal para entrar a México, a la fecha no ha regresado, Fuentes del gobierno mexicano aseguraron que ella tiene pendiente una investigación sobre situación fiscal.

LA OBRA DE KATE DEL CASTILLO.

La actriz mexicana Kate del Castillo estrenará en EU en diciembre el cabaret "I'm OKate" basado en su propia vida, cuyo objetivo es mostrar al ser humano detrás de la celebridad, informó hoy su publicista en un comunicado.

El estreno de la obra, representada en español, tendrá lugar el 10 de diciembre en el Warnors Theatre, de Fresno (California), y habrá una segunda actuación el día 16 en el Fox Theatre, de Riverside (California).

Verónica Del Castillo celebra con sus papás que ya pueden hacer “lo que quieran” en sus casas por el caso “Kate” Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 5:29 PST

"Este espectáculo es una catarsis para mí donde me burlo de mí misma, de mi situación durante estos dos años", indicó la propia actriz en la nota de prensa. "Se trata de redimirme y disfrutar al lado de mis mejores amigas", añadió.

Del Castillo, a quien la acompañan en esta aventura sus inseparables colegas Roxana Castellanos y Shaula Vega, se embarca aquí en un recorrido por su vida, desde su nacimiento, pasando por su etapa infantil (recordando su primer amor, su primera decepción...) hasta llegar a su polémico encuentro con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Además, también tocará su relación amorosa con el actor Sean Penn.

Con información Mundo Hispanico

