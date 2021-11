Piden que Arath de la Torre salga de Hoy por burla en vivo a Carmen Salinas

México. El actor y cnductor de televisión Arath de la Torre nuevamente está en boca de todos, puesto que en varios portales de noticias se comparte que habría tratado mal a la actriz Carmen Salinas al hacerle una entrevista y por eso arremeten en contra de él.

Seguidores del programa de televisión Hoy estarían molestos con Arath de la Torre porque supuestamente trató mal a Carmen Salinas en su visita a dicho espacio, puesto que no les gustó cómo la trató y por eso hasta piden "que lo saquen del programa Hoy".

En YouTube circula el video donde aparecen Arath y doña Carmen, quien acudió a Hoy para hablar de su participación en la nueva telenovela Mi fortuna es amarte, protagonizada por Susana González y David Zepeda, pero De la Torre no le daría buen trato.

En el video se aprecia que Arath pide a Carmelita que le “enseñe sus memes”, luego de que ella mira a su celular para leer los nombres de los actores que van en la telenovela citada, y entonces Arath agrega: “Mire, sí hizo su tarea”, comentario que causólas risas de la actriz.

Irán Castillo y Arath de la Torre. Foto de Instagram

Luego Arath interrumpe a doña Carmen y le pide que le cuente de su personaje Doña Magos y segundos antes él dirige a la cámara unas miradas que parecerían incómodas ante el proceder de la señora Salinas.

Arath de la Torre se mantuvo en silencio unos instantes, pero doña Carmen le dirige una mirada hacia el final del clip, aunque no es clara la razón por la que lo habría hecho.

Dicho momento está siendo criticado en las redes sociales por usuarios y hay quienes escriben: “¿Que no Arath estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo”, “Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace, a los adultos mayores hay que respetarlos siempre”.

Y efectivamente, la mayoría de los comentarios van encaminados hacia Arath en el sentido de que se comportó mal ante Carmelita al demostrale su poca paciencia al escucharla hablar y explicar sobre su trabajo en Mi fortuna es amarte, por eso arrementen contra él.

Incluso hay otras personas que señalan que Arath de la Torre no es el indicado para estar en el programa Hoy, puesto que sale con cada "simplada" que lo deja mal parado ante los televidentes.

“La cara de Escalona y Legarreta lo dice todo, es evidente que no toleran a Arath. Que grosería quitarle la palabra a su compañera y a la señora Carmen”, es otro de los comentarios en redes de un usuario más respecto a la situación referida.

Doña Carmen Salinas sufrió en días pasados un derrame cerebral que la dejó en coma y por eso se mantiene hospitalizada en el hospital Star Medica en la colonia Roma, Ciudad de México, y al momento el reporte de su familia y médicos es que está delicada pero estable y que posiblemente no salga del coma.

Pero en las mismas redes sociales infinidad de personas, incluyendo actores, opinan que la fe mueve montañas y esperan que se haga un milagro y Carmen Salinas pueda recuperar su salud, incluso hasta hay cadenas de oración para ella.