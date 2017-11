Desde su trágica muerte, la figura de Valentín Elizalde quedó grabada en la memoria de sus seguidores, por lo que temas como “La más deseada”, “Vete ya” y “Ebrio de amor” quedarán en el corazón de los mexicanos.

Hoy se cumplen once años que el “Gallo de Oro” fue asesinado por un comando armado cuando salía de una presentación en el Palenque de la Expo-Feria en Reynosa, Tamaulipas, la madrugada del 25 de noviembre del 2011.

Era mitad sonorense mitad sinaloense, ya que nació en Etchojoa, Sonora donde vivió sus primeros años y más tarde se mudó a Guasave con sus hermanos y su padre Everardo Elizalde.

Casi 30 mil personas festejar hoy en su honor

A más de una década, el fallecido cantante no es olvidado por sus fans y hace unos meses en Facebook fue creado un evento en honor a su aniversario luctuoso.

Lo titularon “Pedota masiva con canciones de Valentín Elizalde 2.0” y hasta el día de hoy cuenta con 29, 760 asistentes y más de 50 mil personas que están interesado en la fiesta pero que no confirmaron su asistencia.

Piden que hoy sea el Día Internacional de Valentín Elizalde

El lugar exacto donde se llevará a cabo la celebración masiva es Navojoa y de acuerdo con información en la página de Facebook, se pondrán únicamente canciones de Valentín Elizalde y durará dos días, hasta el 27 de noviembre.

En la descripción del evento se puede leer el siguiente mensaje:

"Cordialmente invitados a la segunda peda más masiva del mundo mundial en memoria del Gallo de Oro. También pretexto para pistear nomás.

Ese día en todos lados y en todos los rincones del mundo se escucharan puras rolas del Vale.

Y si se puede y su santidad Elizalde nos presta vida, puede que ese día hagamos mundialmente como el Día Internacional de Valentín Elizalde. Todo depende de su apoyo".



"Hora compa fursio"

*corran la voz*

Y desde que el evento fue creado, los usuarios no han dejado de postear memes, canciones, frases, invitaciones a otros amigos que no saben de la reunión, regalos, etc.

Con estas canciones se ganó el corazón de todos

Valentín Elizalde no solamente fue cantante, sino también compositor; de gran cantidad de canciones y de variados estilos, dentro de la tradición de tambora sinaloense, entre estos estilos también los narco-corridos.

Algunas de sus Composiciones son: “Nuestro jale”, “Corrido del compa Carlos”, “Cirilo Flores Quezada”, “El escape del Chapo”, “Juan Diego Cota”, “Hoy no”, “Rodolfillo”, “Lalo el de Guadalajara” y “Para morir nací” (Cantada por su Banda Guasaveña y también por Los Dukes De Sonora).

Pero sin duda, sus éxitos más escuchados y queridos por el público mexicano siempre serán: “te quiero así”, “lobo domesticado”, “cómo me duele”, “vete ya”, “la más deseada”, “y se parece a ti”, “soy así”, “el pávido návido” y “la papa”

Tal parece que el evento en la red social fue un éxito, ya que desde muchas partes de México como Tijuana, Zacatecas, Oaxaca y más postearon que se encuentran preparados para el evento "más importante" de Facebook.

