"La gente me está acribillando", habla la supuesta amante de Gerard Piqué, ex pareja de Shakira

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", con este breve comunicado, Shakira y Gerard Piqué dieron a conocer lo inevitable, causando gran revuelo entre sus miles de seguidores y en la prensa de espectáculos y deportiva a nivel internacional.

Mucho se ha dicho que el futbolista español Gerard Piqué le fue infiel a la cantante colombiana Shakira, madre de sus dos hijos: Milan y Sasha. Al parecer, el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División, habría tenido un amorío con una azafata, descrita como una joven rubia de 20 años de edad.

Una joven estudiante en Barcelona, España, cuyo nombre tiene las iniciales "C y M", ha recibido muchos comentarios ofensivos, pues ha sido señalada como la amante de Piqué, ya su apariencia física es similar a la descripción que dieron los medios españoles, sobre la tercera en discordia en la relación de la cantante y el futbolista.

En una entrevista para el programa español "Socialité", la supuesta amante de Gerard Piqué dio sus primeras declaraciones, negando conocer al deportista.

Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han adjudicado el papel (de la amante), aprovechando que no tengo redes sociales, porque estoy en exámenes finales.

Asimismo, la joven, de 22 años de edad, suplicó a los medios de comunicación, no seguir vinculándola con la ex pareja de Shakira, dejando muy en claro que, de lo contrario, procederá legalmente.

"No, no soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda".

En la entrevista antes mencionada, manifestó no entender el por qué fue vinculada sentimentalmente con Gerard Piqué.

"No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz y puedo volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa".