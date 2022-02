"Piedras se quedan, hombres se van", Galilea Montijo pide a Belinda no regresar anillo de compromiso

La separación de los cantantes Belinda y Christian Nodal es el tema del momento. Muchas personas han opinado al respecto, entre ellas, la conductora de televisión Galilea Montijo, quien en la emisión de este lunes del programa "Hoy", opinó que la intérprete de "El baile del sapito", no debe regresarle el anillo de compromiso a su ahora ex prometido.

Como los fans de "Nodeli" recordarán, en mayo del año pasado, el cantante y compositor mexicano Christian Nodal de 23 años de edad, le dio el anillo de compromiso a Belinda, durante una cena en un exclusivo restaurante en Barcelona, España. Cabe mencionar que para esta ocasión especial, el joven intérprete del Regional Mexicano reservó dicho lugar para ellos dos.

En redes sociales mucho se ha comentado sobre qué pasará con el anillo de compromiso, si Belinda se quedará con esta joya de la firma Angel City Jewelers, con un diamante de 12 quilates y un precio de tres millones de dólares.

"Le está dando la vuelta a todos lados, que cuál fue el motivo, qué pasara con el anillo de los tres millones de dólares", mencionó Galilea Montijo de 48 años de edad y originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México.

Asimismo, la esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, dio su postura con respecto al tema del anillo:

Yo siempre he dicho, los anillos no se regresan, las piedras se quedan, los hombres se van, a mí me pidieron un día el anillo y con gusto y en la cara, lo que se da ya no se quita.