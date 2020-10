México. "Pies Descalzos", el disco de Shakira, celebra sus bodas de plata. A través de su cuenta de Instagram, la famosa cantautora originaria de Colombia comparte la portada de esa producción musical que tantas satisfacciones profesionales le dio y le pide a sus fans que lo celebren todo el día.

Y de inmediato se hacen presentes en el post de Shakira más comentarios y anécdotas referentes al lanzamiento mundial de Pies Descalzos, hace 25 años. Llama la atención una anécdota en especial, la cual escribe un fan que menciona que no tenía dinero para comprar dicho disco en su momento e hizo algo especial para conseguirlo.

Era pequeña y no podía comprarlo con mi propio dinero, así que tomaba el dinero que me daban mis padres para mi comida en el colegio para ahorrar, hasta que por fin pude comprarlo, y fue le pirata, porque no me alcanzó para el original. Un año después me regaló el cassette una tia y lo amé."