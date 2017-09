Pilar Valdez de "Celosa" no tiene nada, pero si talento

En cada canción que Pilar Valdez está escogiendo mientras poco a poco avanza su prometedora carrera musical, hay detrás una historia llena de recuerdos y sentimientos . En la develación de la estrella de su mamá, la inmortal cantante sinaloense Chayito Valdez, en la ciudad de Guasave, cantó en compañía de su tía Adelina del Campo el tema Celosa, una de tantas grandes canciones que conforman el legado de Chayito Valdez.

“La verdad nos salió del corazón y salió muy bonita, desde entonces esa canción me sonaba mucho y pega mucho acá dentro; de ahí para adelante, Celosa estuvo muy en la mira y sí fue la seleccionada para ser el siguiente sencillo”.

Comentó Pilar Valdez en una agradable charla vía telefónica con EL DEBATE, donde dio a conocer su nuevo sencillo y video musical, al que describe como “muy natural”.

Luego de la favorable respuesta que tuviera con su debut musical con el tema Besos y Copas, Pilar Valdez tiene muchas sorpresas para todo su público que la apoyado en este inicio en el mundo de la música mexicana.

Sobre su debut musical con este clásico tema de su mamá. Pilar resaltó que tuvo muy buena aceptación por parte del público.

“Muy fuerte, muy contentos, los expertos con quienes trabajo, siempre hablaron de que vamos muy bien y fue el momento idóneo, tomamos los tiempos para que llegara el segundo sencillo para no dejar a la gente como: ‘ya no pasó nada, ya o sube nada, que sería de esta mujer’, en si tener cuidado de que no se queden mucho tiempo en espera”.

Pilar Valdez sabe que no es fácil escoger las canciones que formarán parte del tributo a su mamá, Chayito Valdez, en esta primera etapa de su carrera musical.

“Tiene que ver que sientas la canción, que tenga que ver contigo. El tema de los celos es algo, independientemente del género, a cualquier persona le puede pasar”.

Al preguntarle si era una persona celosa, manifestó: “Fíjate que no, Pilar Valdez es tranquila en el sentido del celo, pero si he tenido momentos en la vida cuando hay una pareja".

"Es normal sentir el celo, como un episodio que yo recuerde de muchos celos, no, más bien tiene que ver con la seguridad de uno, pero cuando ya no quieren llevarte de la mano, no quieren salir contigo, es por algo y ellos se lo pierden (risas)”.

En su nuevo video musical, el cual se encuentra disponible en su canal de YouTube, la cantante emana belleza y talento.

“Es un video con un concepto que quisimos fuera muy natural, muy cerca de mí para que la gente me viera interactuando, es un musical, un video musical, para nosotros era muy importante esa parte de que se viera sencillo y natural, espero que así le guste a la gente”.

Sorpresas a su público.

La canción Celosa en voz de Pilar Valdez, estará disponible en los próximos días en plataformas digitales, así como otras dos canciones. “Les tenemos una sorpresa, estoy muy contenta porque están otros sencillos por venir, a este (Celosa) le quisimos hacer un video; van a salir otras sorpresitas también en YouTube con las otras dos rolas que van a estar disponibles en plataformas a partir del 15 de septiembre, estén bien pendientes para vayan dándole seguimiento junto conmigo”.

"La gente está respondiendo muy bien con esta canción y las actividades que estamos haciendo a través de Facebook, me tiene muy contenta, la gente está respondiendo muy bien general, siempre hay lo que llamamos detractores pero es normal y es parte de”.

Pilar Valdez asegura que su mamá, Chayito Valdez, estaría sorprendida con todo lo que ella está haciendo en el terreno musical, siguiendo con las enseñanzas y consejos que en vida le diera.

“Estaría sorprendida, porque fui muy apegada siempre a lo que mi mamá decía, es una lealtad y obediencia como hija, aunque fuera yo una niña inquieta, yo creo que le sorprendería: ‘¡mijita todo lo que pasó, de donde salió eso, como estuvo! ’".

"La verdad es que estaría muy contenta porque lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor, tratando de escoger bien las canciones, tratando de que todo este hecho de la manera más profesional porque no debemos de ninguna manera demeritar todo lo que ella hizo por muchos años y sigue vivo en el público".

