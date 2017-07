Pilar Valdez manda besos y unas copas, a salud de su mamá

En vida Chayito Valdez tuvo grandes éxitos de banda, mariachi, norteño y con los famosos corridos. Una canción icónica de la llamada Alondra de México fue el tema Besos y Copas; “fue con el que ella comenzó, con el que se hizo fuerte, la canción con la que fue reconocida como Chayito Valdez”, expresó muy orgullosa Pilar Valdez, hija de la fallecida cantante sinaloense.

Muchas grandes cantantes han grabado Besos y Copas, “¿por qué yo no?, también se vale”, comentó en entrevista con EL DEBATE desde la Perla Tapatía.

Así como lo hiciera su mamá con esta canción, Pilar Valdez hizo recientemente su debut musical con su propia versión de Besos y Copas.

Foto: Cortesía

Desde su niñez sintió gran admiración y respeto por su mamá Chayito Valdez, al verla cantar, conquistar escenarios y enloquecer al público con su ímpetu al interpretar sus temas.

Pilar Valdez asegura que es bastante difícil escoger las próximas canciones de su mamá, con las cuales le rendirá un merecido tributo.

"Es difícil escoger de hecho el siguiente sencillo y el siguiente sencillo, son difíciles de escoger porque son muchísimos, imagínense tuvo más de 30 discos grabados mi mamá, hay infinidad de temas. Besos y Copas lo tomamos porque es el tema con el cual mi mamá comenzó, con el que se hizo fuerte, con el que fue reconocida como Chayito Valdez, entonces como puede empezar Pilar Valdez sino con un éxito de ella”.

Pilar contó que fue cuando falleció su mamá (hace un año), durante el homenaje de cuerpo presente en la ciudad de Guasave, Sinaloa cuando renació esa inquietud de lanzarse como cantante. Aquel día, pudo ver como las personas presentes se sorprendieron al verla cantar.

"Me pareció un momento muy importante para tomar la decisión, había quedado como un sueño de mi niñez, una ilusión cuando vez a tu mamá y se vuelve tu ídolo. Mi deseo es que no quede ahí la música de ella, tantas grandes han grabado sus éxitos y dije: ‘bueno, porque yo no’, también se vale".

Después del homenaje Pilar Valdez decide: “lo voy hacer porque también se vale, porque es mi mamá, son herencias, son sus legados”.

Foto: Cortesía

La versión de Besos y Copas de Pilar es con norteño banda, tema que, asegura, ha tenido una favorable respuesta del público en tan pocos días de haber sido lanzado.

"Esta versión esta con norteño banda, mi papá es de San Luis Potosí y mi mamá de Sinaloa, entonces para mí son importantes todos esos sonidos que caracterizan lo que es mío, lo que está en mis venas, espero que le guste a la gente”.

Por el momento Pilar Valdez lanzará una producción musical con los éxitos de Chayito Valdez, para después dar a conocer temas inéditos.

“Empezamos con el tributo a mi mamá, pero si es muy importante para mi tener temas inéditos para que vean lo que es mi propuesta aparte, completamente Pilar Valdez, son estilos diferentes, esa es una parte importante que me gustaría que conociera la gente, mi estilo es diferente al de mi mamá, el timbre no se puede evitar, pero mi voz es diferente a la de mi mamá, hay mucha gente que comenta que si se parece, que es igual y hay otra gente que comenta que no se parece, que nada que ver…pues claro porque ella es mi mamá y yo soy yo , la gente agradece el crecimiento de los artistas, vamos con ese pensamiento de ir creciendo poco a poco, paso a paso”.

Foto: Cortesía

Dos voces diferentes

Pilar sabe que enfrentará a las críticas al lanzarse como cantante y ser la hija de Chayito Valdez. Ante esto, cuenta a EL DEBATE cómo hará frente a todo esto:

“Primeramente con preparación, con esto me refiero a mis clases de canto, hacerlo todo de la manera más profesional, sobre todo por el respeto a la carrera de mi madre. Mi mamá me enseñó que siempre hay que tener tolerancia en este mundo, a todo, es muy normal que la gente diga: se quiere colgar o quiere porque es hija; yo, Pilar Valdez, digo: ¿Por qué no?, porque es mi mamá, y reitero: si tanta gente cantó sus éxitos y fueron éxitos para ellos también, considero que también se vale, es mi mamá, yo estoy segura que está súper contenta ella con que esté haciendo este sueño realidad y llevando a cabo metas, poco a poco cumplidas”.

Paso a paso hasta llegar a mis metas #turquoiseGDL @turquoise.oficial Una publicación compartida de Pilar Valdez (@pliarvaldezmusic) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 4:37 PDT

Una de las grandes enseñanzas que Pilar Valdez aprendió de su mamá, fue la fortaleza ante cualquier adversidad que la vida te ponga en tu camino.

“La vida de mi mamá y ella misma era una máquina de enseñanza, vivió muchas cosas difíciles desde su nacimiento al quedar ella y sus hermanos solo con su mamá Doña María, en su vida fue teniendo situaciones difíciles, la más grande enseñanzas que tengo de ella, es la fortaleza, la humildad, de no rajarse y entrarle con todo”.

Pilar Valdez, quien tiene una prometedora carrera musical en el Regional Mexicano, donde lo que hace mucha falta es la presencia femenina, está dispuesta a luchar con su talento heredado por Chayito Valdez, para ganarse el corazón del público.

“El sol sale para todos, Dios tiene para todos siempre, la verdad que este mundo de la farándula es tan grande, a corto tiempo o a corto plazo es seguir ofreciéndole material a la gente y muy pronto ofrecer nuevos temas, sobre todo que acepten y sea de su gusto la interpretación, mi manera de interpretar, mi manera de cantar, tocar esos corazones, llegar a los hogares y que toquen la música cuando están haciendo el quehacer, echándose unas copas, cuando están de fiesta, cuando están en la tristeza, el cariño del público sería la mayor retribución, porque eso yo lo vi con mi madre, eso era su pila, su motor para seguir cantando a pesar de su situación física después del accidente automovilístico, siempre su pasión era esa”.

A un año de la partida física de la Alondra de México, quien descansa en paz allá en su tierra natal, en el poblado Orba, municipio de Guasave, Sinaloa, su hija Pilar la recuerda con alegría, pues resalta que en el lugar donde hoy se encuentra, ya no hay más dolor.

“El duelo cuando ella quedo en estado de coma, los primeros años fue muy difícil, ahora que ella ya está en el cielo, porque estoy segura que está en el cielo, para mi es tranquilizante porque ya habían sido muchos años en que ella estaba así, fue triste para todos lo que la queríamos, ¿ustedes creen que ella quisiera estar así?, a un año de su partida estoy contenta de que ella esta con Diosito, desde allá nos cuida y platica con él de nosotros”.

La cantante Pilar Valdez se despide de esta charla sino antes, asegurar a todo el público que no les defraudará.

“A todos los que están conmigo, que me están apoyando les agradezco muchísimo, porque sé que lo hacen con el cariño que le tienen a mi mamá, prometo no defraudar, hacerlo todo como ella me lo enseñó, espero llegarles al corazón con mi manera de cantar, puro para adelante”.