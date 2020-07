"Pin*** vieja mugrosa"; Adame pelea con Laura Bozzo y es tendencia en Twitter

Ciudad de México.- Como ya sabíamos, el polémico Alfredo Adame abandonó el foro del nuevo show de Laura Bozzo, "Sin Censura", en una polémica que dio mucho de que hablar en su momento.

Casi un mes después la productora del show, Magda Rodríguez subió a su cuenta personal de Instagram un video tomado desde un nuevo ángulo, donde se aprecia todo con más detalle.

Adame dijo para el programa Sale el Sol, de la cadena Imagen Televisión que aceptó asistir con Laura por un favor hacia la producción.

En el show de la peruana todo marchaba con "normalidad", hasta que el actor tapatío se sintió atacado y decidió abandonar el lugar.

No, no, no, que se vaya a la ching… pin… vieja mugrosa, ve como me empieza a atacar…", dijo el poco apreciado sujeto mientras se disponía a salir del set de grabación.