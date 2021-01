Piñatería Ramírez crea la piñata "Chente mano larga", en honor a Vicente Fernández

Gran escándalo se armó luego de que una joven publicó en su cuenta de TikTok un video, donde mostraba al cantante Don Vicente Fernández tocándole su seno derecho. Esta persona conoció a "El Charro de Huentitán" en el 2017 en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, México. Ante las imágenes que se viralizaron el ídolo de la música mexicana fue acusado de acoso sexual.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, ex esposa de su hijo mayor Vicente Fernández Jr., manifestó que esta situación lo lastimaba: "no me molesta, porque no di nunca lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Don Vicente Fernández negó haber tocado el seno de su fan con toda intensión, todo se trató de un accidente y que ha sido sacado de contexto. "Si creen que lo hice con intención, la hubiera llevado allá atrás, en las caballerizas, pero ella se paró y yo me seguí con más fotos, me lo hubiera dicho en el momento y yo le hubiera pedido disculpas". Cabe mencionar que el papá de Alejandro Fernández, "El Potrillo", se tomaba fotografías con todas las personas que visitaban su rancho Los Tres Potrillos y hasta les cantaba alguna canción.

Ante todo el revuelo que causó el video en mención, la famosa Piñatería Ramírez ubicada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, creó la piñata a la que nombraron "Chente mano larga". Dicha piñata fue colocadas a las afueras del establecimiento para que las personas se tomaran una fotografía, simulando el momento cuando el intérprete originario de Huentitán El Alto, Jalisco, toca el seno a su fan.

Leer más: "Reconozco que hice mal y le ofrezco una disculpa", dice Vicente Fernández a la joven que le tocó el pecho

"Ya tenemos la piñata de nuestro querido héroe "Chente mano larga", pueden venir a su Piñatería Ramírez para que el 'Chente' le agarre una chiche", escribió el conocido establecimiento en su cuenta de Facebook.

"Dice Don Chente que espere la llamada de sus abogados", "pero es de buen corazón, pervertido, pero de buen corazón", "les duele que hagan una piñata del viejito, pero les parece lindo que se aproveche de su fama para andar de mano larga", "yo sigo insistiendo, ¿por qué las personas que salen con él en fotos no se quitan en cuanto sienten la mano? ¿Esta mejor tener una foto con él aunque las manoseó? Luego se quieren hacer víctimas" y otros más, son los comentarios en la publicación de Piñatería Ramírez.

Vicente Fernández señaló en la entrevista con su ex nuera Mara Patricia Castañeda, que le lastimaba que la prensa de espectáculos inventara cosas sobre él, cuando de su parte siempre ha habido amor y respeto.

Yo siempre la he llevado bien con la prensa y a los que hablan tan mal de las personas, no dan la cara, y una cosa que molesta mucho es que digan: 'falleció Vicente', 'falleció Julio Iglesias', eso me lastima, porque ¿qué les he hecho yo? Respetarlos, quererlos.

Leer más: Vicente Fernández Jr. reacciona a las acusaciones en contra de su padre, señalado como pervertido

La joven que dio a conocer estas imágenes, expresó en otro video: "él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área, estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo". Ante las críticas que recibió por no haberle dicho nada en el momento al cantante, explicó: "yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom".