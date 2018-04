Pink, la mujer más ¡bella del mundo!

Este 2018 el título de la Mujer Más Bella del Mundo que cada año entrega la revista People, ha ido a recaer sobre la cantante Pink, que recoge así el testigo de una predecesora de altura: la mismísima Julia Roberts, quien en la edición anterior posaba de nuevo para esa portada 26, años después de recibir el mismo reconocimiento por primera vez.

La edición conocida tradicionalmente como "Most Beautiful Woman" y que encabeza la estrella de la música, Pink, ha sufrido un pequeño cambio: a partir de ahora se presenta como "The Beautiful Issue", que podría traducirse como el 'Número de la belleza', para eliminar el componente de competitividad entre las celebridades femeninas y promover de paso cánones estéticos no convencionales.

Foto: AP

En sus redes sociales, Pink expresó:

Es un honor estar en la portada de The Beautiful Issue con sus hijos. Gracias People.

En el caso de Pink, los muchos méritos que le han ayudado a escalar hasta lo más alto de ese ranking son evidentes. En un comunicado de la revista People se señala:

Es una intérprete, una madre y un modelo a seguir cuya honestidad, humor, seguridad en sí misma y puro carisma la han convertido en una de las artistas más fascinantes y queridas del planeta.

Foto: AP

Desde luego, la cantante resulta la imagen perfecta para representar el nuevo giro que ha dado el popular número de la publicación, ya que a lo largo de su trayectoria ha huido de los arquetipos físicos asociados a las divas del pop para romper barreras con su imagen andrógina y fuerte. Y esa misma filosofía es la que sigue a la hora de educar a sus dos retoños.

Mi casa es un espacio libre de géneros, pero me parece que el mero término 'género neutro' ya es una etiqueta y yo no creo en ellas.

"No me gustan, sencillamente creo que una mujer o una chica pueden hacer cualquier cosa que se propongan. También creo que un chico puedo hacer lo que quiera. Yo tengo amigos que llevan vestidos, y me parece perfecto. ¡Haz lo que sea que te haga feliz! Así es nuestro hogar", explica sobre el ambiente que su marido, Carey Hart, y ella han creado para sus hijos Willow (6) y Jameson (1).