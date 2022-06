Piqué y Shakira: Qué se sabe de la supuesta infidelidad del futbolista y su separación

Colombia.- Fue en el año 2010 cuando Shakira y Piqué flecharon mutuamente sus corazones y comenzaron una relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas dentro del mundo del entretenimiento, pues todos querían un romance similar. Además de los románticos momentos que protagonizaron, la atención estaba centrada en ellos porque ella es una de las artistas de mayor influencia en la música y él cuenta con una exitosa trayectoria en el mundo del deporte.

Desde entonces, han sido la pareja que todos toman como ejemplo para saber qué es lo que quieren tener y lo que anhelan en un futuro, pues se han dejado ver de lo más enamorado y una de las pruebas más fuertes son las canciones que la cantante le ha escrito al futbolista, convirtiéndose en algunos de sus más grandes éxito. A pesar de todo, el cuento de hadas parece haber llegado a su fin.

Y es que en los últimos días ha trascendido que la pareja ya no estaría junta, debido a una infidelidad de parte del futbolista y la misma cantante lo habría descubierto en el actor. Según se ha rumorado, había una tercera en discordia y estaba con ella en su departamento de soltero cuando fue atrapado por la madre de sus hijos.

Lo que se sabe de la separación de Shakira y Piqué

Ahora que la pareja, presuntamente se ha separado, el podcast español Mamarazzis, mismo que dio la noticia, destapó que Gerard Piqué ha dejado la casa que compartía con la colombiana y sus dos hijos, Sasha y Milán, para irse a su departamento de soltero, lo que se habría confirmado por sus antiguos vecinos, quienes lo han visto entrar y salir a altas horas de la noche del edificio. Incluso, se le ha visto frecuentas discotecas de Barcelona junto a Riqui Piug, su compañero de equipo, y otras mujeres.

Por otra parte, se cree que Shakira habría dejado en claro que sí está separada y enfrentó una crisis de relación con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado 'Te felicito', tema que dice en su letra: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso", y "me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso".

Piqué y Shakira: Qué se sabe de la supuesta infidelidad del futbolista y su separación

Además a la artista colombiana se le ha visto sola durante los últimos días, incluso, desde hace semanas, pues ya tiene bastante tiempo que no comparte ningún contenido junto al padre de sus hijos, con quien mantiene una relación de más de diez años.

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado al respecto para negar o confirmar la noticia. Usuarios de Internet consideran que han preferido llevar el proceso de separación alejado de lo mediático.

