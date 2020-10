Pitbull dará conciertos en una plataforma digital para "relajar" a sus fans

México. El cantante Pitbull, originario de La Habana, Cuba, dará varios conciertos en una plataforma digital para "relajar" a sus fans, quienes podran verlos a través de la plataforma LiveXLive. bajo el lema Live and Timeless (Vivo y atemporal), lo da a conocer él a través de un comunicado de prensa.

Pitbull, cantante de temas como Timber y Gasolina, comparte que ha diseñado dos conciertos exclusivamente para el mundo digital que se transmitirán por internet, de hecho el primero se transmitió ya el pasado sábado 10 de octubre y el segundo se verá en los próximos días.

Son para 'relajarnos' y escapar de todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento", comenta Pitbull en el comunicado que emite a través de sus redes sociales y se podrán ver en la plataforma LiveXLive, además reintera que tienen como finalidad hacer que sus fans se diviertan y salgan de la rutina, tras la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Los espectáculos de Pitbull podrán verse a nivel mundial tras comprar las entradas, con un valor de 14.99 dólares por concierto o 19.99 por los dos, en Deezer.

Armando Christian Pérez es el nombre real de Pitbull y nació en 1981, según información en Wikipedia; es también compositor, rapero y productor musical cubano nacionalizado estadounidense y se inició en el mundo musical con géneros como el hip hop.

Le apasionan el reguetón y el pop, y para su fortuna, ha tenido oportunidad de colaborar con otros artistas famosos como Ricky Martin, Christina Aguilera, Shakira, Jennifer López, Enrique Iglesias, Belinda, Daddy Yankee y Austin Mahone, entre muchos más.

El famoso cuenta con muchos éxitos musicales en su haber, entre ellos Dance Again y On the Floor junto a Jennifer Lopéz, I Know You Want Me, Hotel Room Service, Give Me Everything, con Ne-Yo, Rain Over Me con Marc Anthony, International Love con Chris Brown.

Su presencia en el cine

Pitbull ha participado también como actor de doblaje y productor de películas. En 2013, por ejemplo, realiza el papel de rana en la película de animación Epic, y en 2016 produce la película de comedia llamada Puerto Ricans in Paris.

En 2019 dobla con su voz al personaje Ugly Dog en la película de Ugly Dolls, en cuya trama se cuenta la historia de unos juguetes desechados por no ser estupendos. Armando ha recordado en numerosas entrevistas que frente al acoso escolar hay que "apagar el teléfono".