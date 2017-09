Pitbull  y la propuesta que le hace a Vicente Fernández

A Pitbull, considerado "El rey de los duetos", se le ocurrió una gran idea y quiere llevarla a cabo, en cuanto le sea posible.

Anhela hacer un dueto musical con Vicente Fernández, y aunque ya está retirado de los escenarios, espera que le haga caso a su invitación.

“Me encantaría estar en una tarima con él, tomando un tequila y cantar, bueno yo no puedo cantar como Vicente Fernández, pero me encantaría tener una colaboración con él.”

Eso fue lo que declaró Pitbul, durante su participación en el evento México Siglo XXI.

Para no quedar solo en habladurías, Pitbull hizo la invitación pública al papá de Alejandro Fernández, y ya llegó a 1 millón de seguidores en Twitter.

Labor altruista.

En otros temas, el intérprete de "Sexy Body" también habló de su deseo de realizar diversas acciones altruistas en Cuba.

El cantante estadounidense de origen cubano señaló que los mexicanos fueron decisivos en su carrera y contó detalles de sus años de formación cuando cambió de escuelas, de estados en estados hasta que vivió un punto y aparte en su formación.

La anécdota.

Pitbull, de 36 años de edad, cuenta que en su vida no siempre todo ha sido miel sobre hojuelas, y evocó a uno de sus fracasos.

Ganador de numerosos premios, Pitbull contó que todavía hay personas que le dicen no a sus proyectos.

"Me despierto todas las mañanas y me encantan que me digan: 'no va a pasar, tú estás loco'. Eso es bueno para luchar, si tu vida está en candela (crisis), recuerda que estás respirando y puedes salir para fuera y hacer algo."