Plácido Domingo es víctima de complot, asegura Lorena Tassinari

La cantautora Lorena Tassinari, compositora de temas para telenovelas como Muchachitas, asegura haber escuchado que a Plácido Domingo le están tratando de hacer un boicot neonazi y sale en su defensa respecto a las acusaciones que lo señalan como un acosador sexual.

En entrevista con el programa Ventaneando, Lorena Tassinari, quien ha trabajado con Plácido Domingo en proyectos relacionados con la ópera, asegura haber escuchado a una persona hablar mal de él.

Tassinari sostiene que ella ya tenía conocimiento desde tiempo atrás de lo que sucedería respecto a las acusaciones en contra de Plácido Domingo, de que es un acosador.

Se presume que es un complot de gente que proviene de ahí para restarle poder, porque tenía acaparado el mundo de la ópera a nivel mundial…. Yo no lo creí, me reí”.

También puedes leer: Biby Gaytán le corta el pelo a Eduardo Capetillo tras estar en cuarentena

Lorena, quien ha intervenido también como actriz en varias telenovelas mexicanas como El premio mayor, asegura también que el que Plácido hubiese sido uno de los hombres más poderosos de la industria operística fue la razón principal de todas las denuncias.

Plácido Domingo, quien tiene 79 años de edad, fue acusado públicamente de acoso sexual por parte de 11 mujeres que dieron su testimonio a la agencia de noticias AP.

Plácido Domingo, originario de España, ofreció en días pasados una disculpa para con las mujeres que lo han acusado de conducta inapropiada y dijo que asumía “toda la responsabilidad” de sus acciones.

En una declaración en su página de Facebook, dijo que quería “corregir la falsa impresión generada por mi disculpa".

Sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”, expresó el tenor.