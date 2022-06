"Platanito" le echa en cara a Karla Panini, que él jamás se ha metido con la esposa de algún amigo

Hace unas semanas, la comediante y locutora de radio Karla Panini, quien formara parte de Las Lavanderas junto a su "mejor amiga" Karla Luna, a través de su podcast "Mal Influencer", arremetió en contra del también humorista mexicano Sergio Verduzco, conocido por su personaje de Platanito.

La molestia de Karla Panini (la recordada "comare güera"), se debe a que Platanito apoyó a la fallecida comediante Karla Luna (la comare morena), tras la polémica separación de Las Lavanderas.

Recordemos que uno de los motivos, fue la supuesta traición de Karla Panini a Karla Luna, al haber tenido un amorío con Américo Garza, quien era esposo de su "mejor amiga". En su podcast, la ex Lavandera manifestó que quería tener de frente a Platanito, no para aclarar algo con él, sino para reclamarle el por qué se metió en aquella controversia. "Decirle: 'tú qué te metes, tremendo panzón, payaso panzón, ridículo'".

Asimismo, amenazó al comediante con decirle a su esposa, todas las supuestas cosas indebidas que hacía en los camerinos. Como un poco de contexto, años atrás, Las Lavanderas y Platanito trabajaron juntos en una gira con shows de comedia.

"Sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgándome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo, me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo".

Ante esto, Platanito ha respondido a los ataques y amenazas de Karla Panini, mediante un live que llevó a cabo a través de sus redes sociales.

El comediante mencionó que todos los encuentros íntimos que ha tenido, han sido consensuados. Le echó en cara a Karla Panini, que él jamás se ha metido con la esposa de algunos de sus amigos. "A todas y todos los que me cog... fue con su consentimiento, pero nunca defraude la confianza de un amigo mío, nunca me cog... a la esposa de un amigo mío".

Asimismo, Sergio Verduzco hizo mención de los rumores de que Karla Panini, le pedía a Américo Garza que golpeara a Karla Luna, en el momento cuando ella luchaba en contra del cáncer.

"Y jamás mandé a maltratar a un amigo mío, sabiendo que estaba enfermo y diciéndole 'madreenlo', ahí están los mensajes de la señora Panini, o ya se le habrá olvidado todo lo que le hacía a Karla Luna, ahí están las declaraciones, si quieren vean en YouTube 'entrevista de Platanito a Karla Luna' para que vean la verdad".

En aquella entrevista, Karla Luna contó que descubrió unos mensajes de Américo, donde su "mejor amiga" Karla Panini, le decía que la tratara mal, que la golpeara y dejará lo antes posible, pues ella ya se había separado de su esposo para poder estar juntos.