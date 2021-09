Platanito relata lo duro que fue el abandono de su padre cuando era un niño

México.- Sergio Verduzco, más conocido como el payaso Platanito, fue el invitado especial de Yordi Rosado en su canal de entrevistas para YouTube, en donde contó, entre otras cosas de su vida, lo difícil que fue su infancia tras el abandono de su padre.

En la conversación, explicó que él adoraba a su padre, sin embargo, el señor nunca estuvo presente como quería, pues en diferentes ocasiones, cuando niño, lo ilusionaba explicándole que iría a verlo y pasar tiempo con él, pero esos momentos nunca llegaron.

Aunque tantas ganas tenía de verlo, su padre nunca llegaba, cuenta, momentos que recuerda con una gran tristeza y que con el paso del tiempo no se iban, sin embargo, todo cambió cuando su primer hijo nació, pues cambió su vida para siempre, aunque seguía preguntándose cómo pudo haberlo abandonado, cuando un hijo es lo mejor que puede pasar en la vida.

"Ese día lo perdoné y estuve en paz. Jamás volví a llorar por mi papá", cuenta. Recuerda también que, cuando estaba en la universidad le pidió ayuda para solventar un pago que tenía que hacer de urgencia y aunque quedó en depositarle al siguiente día para ayudarlo, no lo hizo.

Muchos años más tarde, cuando Platanito ya tenía forjada una carrera, le habló su padre para felicitarlo por su concierto sinfónico y poco después para cuestionarle cómo se encontraba, fue en ese momento cuando le dio una triste noticia.

El padre de Platanito padecía cáncer, por lo que se acercó a él para contarle que "siempre estuvo cerca de él", entre otras cosas. El motivo de la llamada fue para ver si podría ayudarlo a solventar los gastos de su enfermedad, pero él decidió no hacerlo.

"No, le dije, no puedo. Tienes tus hijos que te ayuden, diles a ellos", dijo. Finalmente, reveló que, al día de hoy, no sabe si padre murió o sigue con vida, ya que no tiene ningún tipo de contacto con él y tampoco estuvo entre sus planes hacerlo.

Esta es la primera vez que Platanito abre su corazón para platicar todo lo que vivió y los comentarios de sus seguidores, en la caja de comentarios del video de YouTube, no se han hecho esperar, algunos les escriben con cariño y otros aprovechan para contar experiencias similares.