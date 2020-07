Pleito entre Laura Bozzo y su ex Cristian Zuárez se filtra y escandaliza la red

México. Un pleito entre Laura Bozzo y Cristian Zuárez, su ex, se filtra en redes sociales y escandaliza en ellas. En las imágenes y audio puede escucharse que él le reclama a ella que vive de fiesta en fiesta, pero también Laura rompe en llanto cuando Christian la llama drogadicta. El video circula en internet y se hace viral.

Cristian Zuárez, en entrevista con el programa "Suelta la Sopa", confiesa que la discusión entre Laura Bozzo y él tuvo lugar en Perú, durante 2015, cuando ambos eran pareja; el ex de Laura recuerda que en esa ocasión le reclamó porque lo desatendió mucho y siempre le daba prioridad a las fiestas, cosa que no le gustaba a él.

Tú sola haces esto Laura, tú sola”, le recrimina Cristian, mientras la conductora se suelta llorando: "Tú cuando estás alcoholizada hablas, todo el tiempo hablas", "Tú me has dicho drogadicta y yo no soy drogadicta”, se escucha en el audio.

Cristian, en la plática que tuvo con "Suelta la Sopa", programa de televisión de Telemundo, comenta que en ese viaje a Perú, Laura estuvo durante tres días en fiestas conviviendo con gente de la farándula de Perú, y bebiendo por horas. " Era un día tras otro, ahí se dio una discusión. Ella siempre trataba de menospreciarme, diciéndome que sin mí no era nadie, que me hizo millonario, y eso no es así."

Y en la misma entrevista le preguntan a Cristian si está enterado de que Joaquín Muñoz, quien se dice amigo del fallecido Juan Gabriel, dio a conocer que él habría tenido una relación con Jas Devael, a lo que respondió molesto que eso es mentira.

Respeto la homosexualidad, pero eso no tengo, lo que menos soy es ser gay, hay una demanda de por medio ya en contra de este pobre tipo (Joaquín), desgraciado, que no sé quien es, y también otra en contra de Laura."

El final de su romance

Laura Bozzo y Cristian Zuárez dejaron de ser pareja a mediados de 2017. Fue la misma conductora de televisión quien hizo público en sus redes sociales que todo se había terminado entre ella y Christian. Ambos pasaro 17 años juntos y el romance finalizaría supuestamente debido a que ella descubrió que él tenía una relación con otra mujer.

Informó que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema", escribió Laura en su momento en Twitter.

Y Cristian Zuárez, por su parte, en Instagram publicó dos imágenes con mensajes que eran claves para él. Uno de ellos decía: "Que llegue a mi vida quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar".

Laura Bozzo reapareció en la televisión con su programa "Laura sin censura", producido por Magda Rodríguez y el cual se transmite por Unicable, pero en la primera emisión "se le armó", ya que tuvo como invitado a Alfredo Adame, pero este se alteró y abandonó el foro, luego de sentirse atacado por Bozzo. Él amenazó con meterla a la cárcel y sacarla de México.

