P!nk estrena su nueva canción "Walk Me Home"

La icónica artista internacional P!nk lanza su nueva canción títulada "Walk me home" a través de RCA Records. Esta conmovedora canción fue escrita por Nate Reuss, Scott Harris y P!nk, producida por Thomas y Kyle Moorman.

P!nk ya ofreció un adelanto de la canción hace dos semanas en el programa The Ellen DeGeneres Show, donde también anunció que publicará su octavo álbum de estudio "Hurts 2B Human" en abril. A principios de esa semana, la cantante fue homenajeada con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tras su increíble éxito y a petición del público, P!nk lleva el Beautiful Trauma World Tour de vuelta a Estados Unidos a partir del 1 de marzo, comenzando en Sunrise, Florida, y terminando con dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York el 21 y 22 de mayo.

La gira ya ha vendido 3 millones de entradas en todo el mundo y más de 1 millón de entradas solo en Norteamérica. Los fans que han comprado entradas para los espectáculos en Norteamérica podrán disfrutar de beneficios exclusivos, además de descargar el nuevo álbum de P!nk "Hurts 2B Human".

Desde que debutó en 2000, P!nk ha publicado 7 álbumes de estudio, un álbum de grandes hits, ha vendido el equivalente a más de 60 millones de álbumes, más de 75 millones de singles, más de 2,4 millones de DVDs en todo el mundo y 15 de sus singles han entrado en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard (4 de ellos en el No.1).

P!nk apoya a varias ONGs: Make a Wish Foundation, Autism Speaks, Human Rights Campaign y No Kid Hungry. Continúa colaborando con UNICEF como embajadora.