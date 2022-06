¡Pobre Shakira! Suzy Cortez asegura que Gerard Piqué le preguntó por el tamaño de su trasero

México. La supuesta infidelidad de Gerard Piqué hacia Shakira es una de las noticias más sonadas en el mundo del espectáculo internacional en las últimas horas y de ello se habla en todas partes.

El nombre de la modelo Susy Cortez sale a relucir entorno a la cantante Shakira y jugador central del Futbol Club Barcelona Gerard Piqué, pues ha revelado que él le mandaba mensajes fuertes.

Suzy Cortez contactó a El Diario vía Twitter y le dijo que Gerard Piqué le mandaba mensajes poco agradables como: "siempre preguntándome cuánto medía el trasero".

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han revelado enel podcast Mamarazzi de El Periódico de Catalunya que supuestamente una infidelidad de Piqué provocó que abandonara el hogar que compartía con Shakira.

Susy Cortez. Foto de Instagram

Pero ahora sale a la luz que Susy Cortez, ganadora del concurso de belleza Miss Bum Bum 2015, ha revelado que Gerard Piqué le mandaba mensajes directos coqueteando con ella y insinuándole cosas.

"Fue él quien me mandó mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Lionel Messi y Philippe Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, cuenta la modelo en Twitter.

Además Suzy detalla que conoció al futbolista durante 2010: "Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje", hace público también.

Susy ventila que conversó tiempo atrás con Gerard Piqué por medio de una red social y le preguntaba por su regreso a Europa, además se ponía "celoso" de Messi.

"Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi.”

También te recomendamos leer:

Susy Cortez añade que desconocía sobre la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, pero ante ello quiso contar la experiencia que vivió con él y también lamenta que la famosa cantante esté pasando por esta situación y en caso de ser cierta, no se la merece.