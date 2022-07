Poco antes de su muerte, Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar, revela su viuda Anna Ferro

A un mes de la muerte del conductor de televisión Fernando del Solar, su viuda, la profesora de pilates Anna Ferro, concedió una entrevista a la revista ¡HOLA! México, donde reveló que Ingrid Coronado lo demandó poco antes de su fallecimiento. "Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!", expresó el también actor argentino, nacionalizado mexicano, de acuerdo con las declaraciones hechas por su esposa.

¿Por qué Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar? Anna Ferro compartió que esto ocurrió antes de la muerte del señor Norberto Cacciamani, papá de quien fuera conductor del programa "Venga la Alegría" en TV Azteca.

Un día después de la muerte de su progenitor, Fernando del Solar, con ayuda de su esposa Anna Ferro, tuvo que hacer un estudio socioeconómico, ya que dicha demanda así lo estipulaba.

"Él no tenía cabeza para nada, aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico, que no tenía ni pies ni cabeza, su gran conflicto era tratar de administrar todo".

Aunque Anna Ferro no entró en mayores detalles, se especula que Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar, con algo relacionado con la manutención de los hijos que tuvieron, Luciano y Paolo.

En la entrevista para la revista del corazón antes mencionada, Anna Ferro dejó entrever que seguía habiendo diferencias entre Fer e Ingrid Coronado, ex integrante de Garibaldi y ex conductora de "Venga la Alegría". Entre estas, que el actor no estaba de acuerdo con la escuela a la que asisten sus hijos, pues la colegiatura es semejante a las de la universidad.

Asimismo, mencionó que Fernando del Solar puso a nombre de Luciano y Paolo, una propiedad para asegurar su futuro, en caso de que algo llegara a pasarle. Ingrid Coronado, cobraba las rentas de dichas propiedades para la manutención de los jovencitos.

"Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos, por si alguna vez faltaba, la mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños. Ahora que he estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, del seguro de gastos médicos, de doctores, la lista de útiles, los uniformes, todo lo tenía guardado".

Cabe mencionar que en días pasados, surgió el rumor de que Anna Ferro estaría buscando la manera de quitarle esas propiedades a los hijos de su fallecido esposo, quien murió el pasado 30 de junio de 2022, a los 49 años de edad, a causa de un cuadro de neumonía que se complicó, debido al deterioro en sus pulmones, provocado por el Linfoma de Hodgkin que padeció.

Te recomendamos leer:

Hasta el momento, la viuda de Fernando del Solar no ha comentado nada sobre el rumor antes mencionado.