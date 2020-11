¿Podría Kim Kardashian competir contra Kendall Jenner en modelaje?

Estados Unidos.- Recientemente, la celebridad de Internet y empresaria Kim Kardashian compartió una foto en la que fácilmente podría estar compitiendo directamente con su hermana menor Kendall Jenner en modelaje.

Kim kardashian y Kendall Jenner son medias hermanas, a pesar de esto, se quieren por completo, aunque la esposa de Kanye West lleva algunos años con la pequeña Kendall Jenner, ha logrado mantener una relación bastante fuerte entre todos los hermanos de la familia Kardashian Jenner.

Tras su incursión en Keeping Up With The Kardashians, el personaje principal durante unos años obviamente fue Kim Kardashian y aunque por un tiempo cada una de ellas eclipsó a sus hermanas, afortunadamente ella ha logrado destacar en diferentes medios de entretenimiento.

Hablar de cada una de las hermanas Kim kardashian es algo bastante agotador por el simple hecho de que pudieron escribir artículos completos y bastante extensos, en relación a sus vidas, relaciones amorosas, hijos, así como a sus empresas entre muchas otras cosas.

Kendall Jenner es una de las modelos mejores pagadas del mundo. Instagram

Sin embargo Kim Kardashian y Kendall Jenner; como bien se sabe Kendall es una modelo profesional, incluso según la revista Forbes es una de las mejor pagadas a nivel mundial.

En la foto compartida por Kim Kardashian West, luce una especie de chaleco de cuero plastificado y una falda de tinta al mismo estilo que la blusa, posa de manera muy profesional como una top model como su hermana menor.

Además de tener una exitosa carrera como modelo de pasarelas y productos, Jenner también es una famosa empresaria junto a sus hermanas, durante años han lanzado varios productos, pero uno de los más conocidos es la ropa exclusiva con su hermana menor Kylie Jenner.

Kim también ha tenido facetas de incursión en el modelaje. Instagram

La guapa Kendall Jenner también ha tenido la oportunidad de aparecer junto a sus hermanas precisamente como modelo para sus propios productos, no hay mejor publicidad que esta.

Siguiendo con su hermana mayor, Kim Kardashian es la pionera de los reality shows, aunque no el suyo no fue el primero sino uno de los más conocidos, hasta el momento Keeping Up With The Kardashians lleva bastante tiempo en televisión con 19 temporadas.

Kim Kardashian tiene alrededor de 191 millones de seguidores, mientras que su hermana menor Kendall Jenner tiene alrededor de 141 millones respectivamente, cada una en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram.