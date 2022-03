¡Podría ser su hija! Marc Anthony presenta a su novia, quien es 30 años menor que él

Aunque hay quienes no apoyan la relación, Marc Anthony ha dejado bien en claro que eso no le importa en lo más mínimo , pues él está completamente feliz con su novia, y ella, muy enamorada, también se dice completamente emocionada por su futuro juntos.

Aunque muchos aplaudieron a Marc por darse una nueva oportunidad en el amor, hubo a quienes no les agradó de todo su nueva relación, aunque no tiene nada qué ver con su felicidad, sino con la gran diferencia de edades que entre ambos existe.

"Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribió el artista en una fotografía en donde se le aprecia muy acaramelado con su novia, la reina de belleza Nadia Ferreira , logrando más de medio millón de me gustas.

El pasado fin de semana cuando Marc Anthony publicó una fotografía muy bien acompañado por su nueva novia en un jet privado y lanzó un contundente mensaje para todas aquellas personas que no han parado de hablar sobre su relación.

El ex de Jennifer López confirmó de una vez por todas su romance con la modelo internacional y desató todo tipo de comentarios al respecto, esto debido a la gran diferencia de edad que existe entre ambos, incluso, muchos aseguran que hasta podría ser su hija.

Gilberto Coronel Periodista Web

