"Polaroid", la linda canción grabada por V de BTS y todo el Wooga Squad, para el OST de "In the SOOP"

"Polaroid" con el Wooga Squad, será lanzada al finalizar "In The SOOP: Friendcation" . De momento, se desconoce en cuáles plataformas podrá ser reproducida.

Choi Woo Shik no podía evitar reír durante la grabación grupal.

Al momento de grabar la parte grupal de "Polaroid", Choi Woo Shik no pudo evitar reír en un par de ocasiones. "¡No te rías!", le decía sus amigos, a lo que respondió: "me da mucha vergüenza" (grabar una canción). V le externó que dejara de reírse, pues la comida que habían ordenado, ya había llegado. "Un recuerdo de nuestro viaje inolvidable", se lee al final del adelanto del final de temporada de este reality show, producido por HYBE.

El también actor y modelo Choi Woo Shik , creyó que no podría grabar su parte de "Polaroid" , al tener un tono alto. Sus entrañables amigos Park Hyung Sik y Peakboy lo alentaron: "¡puedes hacerlo!". Una de las líneas de protagonista del drama "Our Beloved Summer" (en Latinoamérica, "Aquel año nuestro"), dice: "tus recuerdos son para mí unos recuerdos cálidos".

Al inicio del video que se compartió en el canal de YouTube de "In the SOOP", el rapero, cantautor y productor musical Peakboy (su nombre verdadero es (Kwon Sung-hwan), explicó que decidieron crear la canción principal del viaje que realizaron, ya que durante este, hablaron mucho sobre el tiempo , tanto de sus vidas personales, el que logran pasar juntos y en sus respectivas carreras artísticas.

En un adelanto del episodio final de "In The SOOP: Friendcation" , transmitido por el canal de televisión JTBC y por la plataforma Disney+, se dio a conocer que el Wooga Squad grabó la canción "Polaroid" , la cual forma parte de los muchísimos recuerdos que atesorará por siempre, este famoso grupo de mejores amigos.

Cinco mejores amigos, Peakboy , Park Seo Joon , V de BTS , Park Hyung Sik y Choi Woo Shik , quienes conforman el Wooga Squad , unieron sus voces para grabar una hermosa canción titulada "Polaroid" , como parte del OST de "In the SOOP: Friendcation" , reality show que protagonizaron, a través del cual, compartieron con sus miles de seguidores, un inolvidable, nostálgico y divertido viaje que llevaron a cabo durante el invierno pasado a Goseong, en la provincia de Gangwon, Corea del Sur.

