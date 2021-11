¡Polémica! Captan a Roberto Palazuelos comiendo con líderes del PRD

México.- El pasado martes, el actor y abogado mexicano Roberto Palazuelos fue captado comiendo al lado de Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, y Luis Cházaro, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, en un restaurante de la CDMX.

El periodista Salvador García Soto fue quien publicó la fotografía a través de su perfil de Twitter, donde se ve al conocido Diamante Negro al lado de las figuras mencionadas. Cabe recordar que el actor y empresario externó su interés por postularse para gobernador de Quintana Roo en 2022 hace algunos meses.

Fue el mes de septiembre cuando Roberto Palazuelos compartió durante una entrevista con El Universal que quiere ser gobernador de Quintana Roo, en donde vive desde hace 23 años, y destacó que su gubernatura será manejada como si fuera una empresa, tema para el cual es todo un experto.

En aquel momento reveló que: "Ya llegó el momento de ser candidato para contender por la gubernatura de Quintana Roo. Me tomó tiempo ponerme firme en que quería hacerlo. Tenía muchos partidos interesados, pero ya me decidí con uno. El miércoles tuve un desayuno y las encuestas me favorecen, estoy seguro de que me convertiré en el nuevo gobernador de Quintana Roo", aseguró durante el mes de septiembre del presente año.

Luego de que se le viera comiendo con las figuras líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) los rumores de que se iría a dicha alianza han comenzado, pero Palazuelos, hasta el momento, no ha confirmado, pero tampoco negado, nada al respecto.

Roberto Palazuelos busca un gran cambio para Quintana Roo

Durante su entrevista con el medio ya mencionado, el empresario y abogado destacó que está preparado para asumir la gubernatura de Quintana Roo, pues conoce muy bien las problemáticas que tiene el estado y la gente "ya no necesita de los mismos políticos de siempre".

Aseguró en el pasado que, de todos los candidatos, él es quien está más preparado y por mucho, además, agregó que es muy bueno debatiendo por lo que va a "arrasar en los debates".

"Conozco las problemáticas del estado muy a fondo en temas de seguridad, su grave endeudamiento, cómo lo han endeudado administraciones anteriores, sus graves problemas con la ecología, yo soy un experto en todos esos temas, llevo 25 años viviendo en Quintana Roo. Nadie lo va a poder hacer mejor que yo", aseveró Palazuelos.

