Colombia.- Karol G ha sido reconocida por su gran talento y excelencia para componer éxitos de reguetón y algunas baladas llegadoras, sin embargo, recientemente ha desatado la polémica y con su última publicación los comentarios no se han hecho esperar.

Resulta que la cantante colombiana compartió en su perfil de Instagram algunas fotografías en las que lució un escote de impacto, pero más fue el impacto que tuvieron sus seguidores al notar que se le notaba todo debajo de la blusa, lo que no le importó ni un poco.

Así es, Karol dejó al descubierto de más en la plataforma, por lo que las críticas no se hicieron esperar. Aunque muchos creían que Instagram terminaría por censurar sus fotografías, debido a que no respetan sus normas establecidas, esto no sucedió y siguen en su perfil.

¡Polémica! Karol G enseñó de más en Instagram con un escote de infarto y no dejan de atacarla

La cantante colombiana, intérprete de éxitos como 'Tusa', 'El Makinón', 'Secreto' y muchos más, posó con una blusa de encaje en color blanco y una chaqueta del mismo color y mostró todo lo que hay debajo sin censura, provocando molestia entre sus seguidores.

Y el enojo se debe a que, aseguran, no es necesario que se muestre de esta manera, ni busque llamar la atención con fotografías tan subidas de tono, pues su belleza, talento y personalidad son suficientes para robarse todas las miradas.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado ante el tema y los comentarios están a la orden del día, la mayoría son críticas, pero algunos apoyan su decisión demostrarse como ella quiera, incluso, le escribieron: "Su cuerpo, sus decisiones".

Quien seguramente se referirá pronto al tema es Anuel AA, su ex novio, que en más de una ocasión ha dejado al descubierto las ganas que tiene de regresar con ella, pero también esa molestia de que todos la vean en una faceta más sexy y atrevida, que recientemente ha adoptado, específicamente después de terminar su relación.