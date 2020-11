Polémica en Mexicana Universal, Lupita Jones y Sofía Aragón protagonizan fuerte enfrentamiento verbal

Sofía Aragón quien representó a México en el certamen de belleza Miss Universo 2019, obteniendo el puesto de segunda finalista, ha causado gran escándalo por unas recientes declaraciones que hizo en contra de Lupita Jones (la primera mexicana que ganó el Miss Universo en 1991) y de la organización Mexicana Universal.

La actual reina de belleza Sofía Aragón aseguró que Lupita Jones, la dejó sin ningún tipo de apoyo durante su preparación para Miss Universo 2019. Asimismo la conductora de televisión confirmó que el próximo 29 de noviembre no formaría parte del certamen de belleza Mexicana Universal, y que no entregará la corona a la nueva ganadora.

Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo: 'para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras'. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso, tuve que pagar todos mis gastos.

Sofía Aragón señaló haber sufrido violencia simbólica de parte de Lupita Jones. "De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación y la verdad, es que creo que ya era tiempo de levantar la voz y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron".

Lupita Jones se defiende de las acusaciones

Antes estas revelaciones, Lupita Jones llevó a cabo un Instagram Live donde fue muy clara con sus palabras:

Cuando yo hablo le doy atención nacional a algo, siempre pasa, por muy famosas o por muy importante que se crean algunas reinas, perdón, no tienen el peso de la trayectoria que tiene Lupita Jones.

"Yo sé de donde viene, yo sé quién es Sofía Aragón, a mí no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google, yo sé los traumas, las inseguridades con las que ella llegó, yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas e inseguridades", manifestó la ex Miss Universo.

Lupita Jones aseguró durante su live en su perfil de Instagram, que Sofía Aragón vivía en depresión cuando la conoció. La Directora Nacional del concurso Mexicana Universal, arremetió en contra de Sofía Aragón al decir: "es una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir lo que quieres escuchar". Negando la versión de Sofía, Lupita también contó que ella pagó de su propia bolsa algunos de los tratamientos estéticos que la joven se practicó, como por ejemplo, una cirugía de nariz.

Todo esto no paró aquí. En una entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, Sofía Aragón respondió a Lupita Jones:

Yo lo que le diría a Lupita es que cuide mucho sus palabras en este momento, porque yo tengo pruebas de todo lo que dije y además, el gobierno de Jalisco le depositó el dinero a ella y ella decidió hacia donde destinarlo, si ella quiere llevarlo más lejos podemos meternos ya a ver estados de cuenta, yo no tengo por qué mentir, tengo correos, tengo WhatsApp.

Sobre la cirugía estética respondió, "yo tengo mensajes en donde ella dice que no le cobraron el arreglo de mi nariz y que mejor ya ni lo mencionáramos para que este doctor ya no le dijera".

En un reciente post en su feed de Instagram, Sofía Aragón compartió una fotografía suya en el Miss Universo 2019: "este es un momento muy emotivo para mí, y solo puedo decir gracias mi México por tanto apoyo, siempre estarán en mi corazón".