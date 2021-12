Polémicas declaraciones de Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre; dijo que Carlos Slim era su tío

Considera que cada canción debe ser un esfuerzo, siendo esto una forma de honrar al público; además compartió que desde niña intentó cantar en otros géneros "pero se me hacían sin chiste".

Por otra parte, la llamada "Princesa de la música mexicana" , dejó muy en claro que no está en su camino musical incursionar en el género urbano, "la ranchera me gusta, porque es difícil".

La prima de la también cantante Majo Aguilar, no especificó el por qué dijo que Carlos Slim , el decimocuarto hombre más rico del mundo , era como su tío . Con respecto a la pregunta antes citada, Ángela externó que "dinero no nos hace falta" en nuestro país, "ganas tampoco, conciencia sí, y aprender y seguir aprendiendo, tratar de crecer y ayudar, el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

