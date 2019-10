Policía de Seongnam solicitará autopsia al cuerpo de Sulli

La muerte de Choi Jinri, mejor conocida como Sulli, podría tratarse de un suicidio. Ante esto la policía de Seongnam Sujeong, Corea del Sur, podría solicitar una autopsia al cuerpo de la estrella del K-Pop. “Estamos planeando realizar una autopsia si la familia lo consiente”.

Otras fuentes de la estación de policía de Seongnam comentaron a Newdaily: “aún no hemos recibido el consentimiento de su familia, pero hemos solicitado una orden de autopsia para poder determinar la causa exacta de su muerte. Si la autopsia se lleva a cabo o no depende de si se emite o no la orden”. La corte debe aprobar la solicitud de orden de autopsia al cuerpo de Sulli antes de que los procedimientos comiencen.

La artista de 25 años de edad fue encontrada luego que su mánager fue a su casa en Seongnam porque no había respondido llamadas telefónicas por horas. Kim Seongtae, un agente del Departamento de Policía de Seongnam Sujeong, señaló que no había señales de crimen. Fue encontrada una nota escrita a mano. La policía la ha descrito no como una nota de suicidio ni como una nota de un diario, sino como una nota que expresaba sus sentimientos y han declarado que no confirmarán su contenido.

Por otra parte SM Entertainment, agencia que representaba a Sulli, anunciaron en un comunicado de prensa, que están preparando un espacio para que los fans presenten sus respetos a la fallecida Idol.

Sulli se ha ido de nuestro lado, estamos llenos de pena por tener que compartir esta desafortunada noticia con los fans.

"De acuerdo con los pensamientos de su familia, hemos preparado el siguiente lugar para que los fans, que siempre le han brindado su generoso apoyo, le den su cálida despedida a Sulli. Los fans pueden presentar sus respetos en el Pabellón No. 7 del Salón Funerario Yonsei (piso B1) el 15 de octubre a partir de las 4 P.M. a las 9 P.M. y el 16 de octubre desde el mediodía hasta las 9 P.M. Una vez más, expresamos nuestras sinceras condolencias".