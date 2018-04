Polo Morín: ya no tengo nada que esconder en lo absoluto

El joven actor Polo Morín no tiene nada que ocultar a sus fans, quienes lo han apoyado incondicionalmente y cobijado con su amor, luego de que un hackers filtrara en redes sociales fotografías personales del interprete junto a su novio, el también actor Lambda García.

En una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Polo Morín habló por primera vez abiertamente sobre su orientación sexual.

Lo que pasó en mi caso es que ya no tengo nada que esconder en lo absoluto y entonces vivo la verdad mucho más feliz, mucho más tranquilo.

"Soy yo al 100%. Siempre lo fui, pero siempre con estos mieditos de decir ‘uy, ¿qué va a pasar cuándo la gente sepa esto, qué va a pasar cuándo la gente sepa esto otro?”, manifestó Polo Morín.

Polo Morín con la frente en alto

Asimismo el joven actor de telenovelas, fue claro con sus palabras:

Y ahora hoy en día vivo siendo 100% yo y aprendí que si la gente te quiere te va a querer tal y como eres y ese es más bien el mensaje que trato de dar ahora.

Aunque aquella o aquellas personas que hackearon su celular trataron de dañar su imagen, Polo Morín asegura que el hecho de ya no tener que ocultar realmente quién es por el miedo al qué dirán, no ha hecho más que estrechar la relación con sus seguidores.

Una publicación compartida de Polo Morin (@polo_morin) el 13 Mar, 2018 a las 7:52 PDT

“Justo ahora yo tengo más cercanía con mi público y con mis fans porque saben quién soy, saben cómo soy, saben qué me gusta, qué no me gusta”, señaló el apuesto actor.