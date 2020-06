Polo Morín acusa a Horacio Villalobos por comentarios homofóbicos

Amandititita manifestó este fin de semana en su cuenta de Twitter, que por varios años ha sido víctimas de racismo y discriminación por parte de tres conocidas personas del medio del espectáculo en México: Gustavo Adolfo Infante, Alex Kaffie y Horacio Villalobos. La cantante pidió que pare la violencia "y que pare violencia contra la mujer".

A su denuncia se sumó el joven actor Polo Morín, comentando que Horacio Villalobos (quien anteriormente se unió al equipo de conductores de Venga la Alegría), hizo comentarios homofóbicos en su contra. "Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying", mencionó el actor en respuesta a uno de los tweets de Amandititita.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Polo Morín invitó a todos sus seguidores a no permitir que ninguna persona los haga menos. "En fin, haré lo que en su momento...ignorarlo, seguir trabajando, seguir creciendo. Ánimo mi gente, no dejen que nadie los haga sentir menos".

Todos hemos hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas, también todos podemos dejar de hacerlos, estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas.

"Lo que dijimos o fuimos no define quien seremos si reconocemos nuestras oportunidades de cambio. Creo que es importante que aprendamos a respetar, no solamente a tolerar. Una de las virtudes mas valiosas es la empatía. Todos somos iguales, todos deberíamos ser equipo".

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

Todos hemos hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas...

También todos podemos DEJAR DE HACERLOS.

Estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas.

Lo que dijimos o fuimos no define quien seremos si reconocemos nuestras oportunidades de CAMBIO. — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020 Creo que es importante que aprendamos a respetar, no solamente a “tolerar”.

Una de las virtudes mas valiosas es la EMPATÍA.

Todos somos iguales, todos deberíamos ser equipo. — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

¡Amandititita alza la voz!

Luego de la controversia de Chumel Torres, quien fue acusado de emitir comentarios racistas y clasistas, y la posterior cancelación de su participación en un foro organizado por Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), Amandititita manifestó en Twitter: "bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional. Ya se me antojo buscar todo lo que han dicho de mi, Gustavo Adolfo Infante Alex Kaffie los más crueles".

Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de india no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor.

"Y no, no busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo, me lastimaron muchos años, aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma".

También te puede interesar:

Sergio Mayer sale en defensa de Chumel Torres, tras suspensión de su programa

Amandititita denuncia discriminación de Horacio Villalobos ante escándalo de Chumel Torres

Acusan a Chumel Torres de misoginia, racismo y clasismo; ¡tienen pruebas!