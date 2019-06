Polo Morín confirma fin de su relación con Lambda García

Un nuevo escándalo se dio a conocer en el mundo del espectáculo, pues resulta que Polo Morín terminó su relación con el actor Lambda García después de un largo romance el cual decidieron ocultar de la prensa y redes sociales.

Resulta que Polo compartió un tuit donde dio a conocer que terminó con el histrión de 32 años, por lo que pidió respeto a su decisión y a la nueva pareja de su ex, pues no quiere que lo involucren más en su vida.

"De la manera más respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación Gracias", escribió Polo.

Por otro lado las redes sociales comenzaron a cuestionar quien fue el tercero en discordia por lo que etiquetaron al chico rubio para saber como estaba tras el duro proceso mostrando su apoyo en todo momento.

"Te queremos por tu talento y la maravillosa persona que eres no por tu pasado o tus parejas", "Vienen mejores situaciones para ti !! Para ello es necesario atravesar el duelo vivirlo y terminarlo. Suerte . Bendiciones!", "Que forma tan madura de llevar todo eso, muy bien por ti, de lo bueno y lo malo se aprende, ánimo y sigue adelante", fueron algunos comentarios.

Recordemos que el romance entre ambos actores se dio a conocer por una cuenta encargada de trollear a famosos donde aparecen dándose unos besos, por lo que su relación fue expuesta en redes sociales, pero nunca hablaron al respecto.

Cabe mencionar que Polo Morin comentó el tuit de Mauricio Clark, el cual causó gran polémica en Twitter incluso acudió al programa Hoy donde defendió su postura por lo que Polo se metió al ruedo y esto le contestó al experiodista que sigue dando de que hablar.