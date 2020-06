Polo Morín dedica canción a los que se burlan de su vida

Quién ya no soportó el ataque constante de los haters en redes sociales fue Polo Morín, quien lejos de explotar de rabia como otros famosos en contra de sus detractores decidió crearles una canción con mucho estilo con la cual se volvió tendencia, pues a muchos de sus fans les gustó y lo felicitaron.

De acuerdo con el actor de 29 años un comentario bastante hiriente fue la gota que derramó el vaso sobre los constantes ataques que recibía, por lo que decidió agarrar su guitarra para componer un verso el cual le funcionó muy bien, ya que logró llamar la atención de sus fans y no fans.

Por si fuera poco agradeció el interés que le han dado sus atacantes, ya que ha ganado más popularidad en redes sociales, donde el histrión comparte fotos y videos de todo tipo desde sus ratos libres fuera de cámara, hasta los nuevos proyectos que vienen en puerta.

Para los haters �� pic.twitter.com/ZoL82s7tyV — Polo Morín (@Polo_Morin) June 13, 2020

"Amo! Tus ojos tan expresivos, eres guapo y me encanta verte haciendo esto me divierte mucho", "Polito, que chida tu voz. Necesito la versión completa por favor", "Con todo el respeto que te mereces, Amo tu persona Corazón rojo eres el mejor Polito", le escribieron al actor.

El supuesto amorío con Lambda García

Recordemos que Polo Morin se ha tenido que enfrentar a diversos ataques en redes sociales desde hace algunos años y el motivo ha sido algunos asuntos privados de su vida, como la filtración de un video íntimo o la supuesta relación que mantuvo con Lambda García, la cual dio mucho de que hablar.

"De la manera mas respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación. Gracias.", escribió el actor en sus redes el año pasado.

Por si fuera poco muchos de sus fans lo han alentado a seguir adelante con su carrera, ya que consideran que es muy joven y que pronto volverá a concretar el amor, pero por el momento prefieren que se dedique a él y sus proyectos.

