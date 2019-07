Polo Morín defiende al supuesto novio de su ex Lambda García

Polo Morín fue el encargado de dar a conocer a través de sus redes sociales haber terminado su relación amorosa con Lambda García. Aparentemente una infidelidad habría sido el motivo de la ruptura entre este par de talentosos actores.

De la manera mas respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada.

Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación.

De la manera mas respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación. Gracias", escribió Polo Morín en un tuit el pasado 20 de junio.

Posteriormente la revista TVNotas publicó que supuestamente Lambda García le fue infiel a Polo con su mejor amigo Luis Carlos Muñoz. Una persona cercana a la ahora ex pareja argumentó a la revista de espectáculos: "Polo fue quien tomó la decisión de terminar, si por Lambda hubiera sido, seguirían juntos, pero sólo en apariencia, porque siempre engañó descaradamente a Polo, y éste lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar. De los seis años que duraron, al menos cuatro lo engañó. Parecía que llevaban una relación hermosa, pero Polo sufrió mucho porque pensó que Lambda cambiaría y eso nunca pasó".

Lambda García, quien se caracteriza por mantener su vida privada lejos de los reflectores, reaccionó a lo publicado por TVNotas: "hoy despierto con noticias que ni yo sabia...vuelvo a repetir, no crean toda la basura que se dice/publica. Pd: tengo que cuidarme de mi mejor amigo y de mis 'fuentes cercanas'".

El joven actor y host Luis Carlos Muñoz fue atacado en redes sociales, por ser el presunto causante de la ruptura entre Polo y Lambda. Ante esto Polo Morín salió en su defensa: "sé que dije que no volvería a hablar del tema, pero no me gustan las injusticias".

Solo quiero aclarar que Luis es una gran persona, íntegra y un gran amigo, o están culpando de algo que él no hizo. Mucho amor y paz para todos.

Sé que dije que no volvería a hablar del tema, pero no me gustan las injusticias... solo quiero aclarar que @luiscarlosma es una gran persona, íntegra y un gran amigo. Lo están culpando de algo que él no hizo.

Por su parte Luis Carlos Muñoz agradeció las atinadas palabras del actor: "y aquí un final feliz, Polo, gracias por aclarar lo que jamás pasó, la verdad siempre nos salvará".

La fuente consultada por la revista antes mencionada, contó como fue el rompimiento entre los actores: fuente reveló cómo fue el rompimiento: "en mayo pasado los tres se fueron a Nueva York, y allá, Polo notó mucha cercanía entre Lambda y Luis Carlos; de repente estaban en el hotel y le decían a Polo: ‘nos adelantamos a tal lugar’, ahí supo que tenía que decidir si seguir o terminar".

Según a su regreso a México Polo terminó la relación: "'hasta aquí, tienes razón, nunca entenderé la relación que llevas con él y no pienso soportarlo’, ya que no era la primera vez que le ponía los cuernos".