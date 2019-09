Polo Morín revela que su ex Lambda García ya tiene otra relación

Polo Morín y Lambda García causaron gran asombro entre sus fans al dar a conocer que su relación amorosa había llegado a su fin. Ante esto no faltaron los rumores de que habían terminado su noviazgo por una tercera persona. En entrevistas y redes sociales ambos han desmentido dichos rumores.

Ambos actores se encuentran enfocados en sus respectivos proyectos profesionales; Polo Morín llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en las Stories de su cuenta de Instagram, donde reveló que Lambda García ya está en otra relación. "¿Vas a regresar con tu ex?", le preguntó uno de sus fans, a lo que él respondió: "Jajaja, no, cada ciclo de la vida es hermoso, lo agradezco, pero ese ya se cerró. Yo estoy feliz conmigo y mi ex está con alguien más, muy feliz también".

Polo Morín tiene 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Asimismo otro de sus seguidores en Instagram le dijo, "¿has sufrido por amor?, ¿cómo lo has superado?". El joven actor aseguró:

Aprendiendo a perdonar y a amarte a ti mismo, una vez que aprendes a estar feliz estando contigo, nada te detiene.

En otra de las preguntas, le dijeron al carismático Polo Morín que lo veían más feliz soltero, "lo estás disfrutando o me equivoco?".

Estoy muy feliz, porque estoy bien conmigo, porque estoy sano y tengo mucha gente que amo y que me ama.

Anteriormente en una entrevista para TVyNovelas, Lambda García aseguró que su noviazgo con Polo no concluyó por terceras personas, como otra revista de espectáculos había publicado.

"No tengo que andarles diciendo si es verdad, o más bien, ya saben cómo son ese tipo de publicaciones: por más que uno desmiente, se hace más grande. Yo no quise meterme a mis redes sociales ni hacer un en vivo o una conferencia, porque al final de cuentas, ustedes lo saben, que todo lo que se dice es basura, es falso. Yo estoy solo, soltero y no fue por terceros".