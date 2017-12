Polo Morín rompe el Internet con desnudo sobre su cama

No cabe duda que Polo Morín, se ha dedicado a mantener un cuerpo de diez y es que en redes sociales podemos ver la anatomía del actor.

Una publicación compartida por Polo Morin (@polo_morin) el May 23, 2017 at 6:09 PDT

Con 27 años ha despertado las más bajas pasiones entre usuarios ya sea viajando o en el gimnasio, el famoso chico siempre nos ha sorprendido con su espectacular cuerpo.

Gym Time. No Excuses. Una publicación compartida por Polo Morin (@polo_morin) el Dic 5, 2014 at 6:26 PST

Pero ahora resulta que Polo no conforme con mostrar solamente sus abdominales decidió subir la temperatura posando totalmente desnudo y con una sábana blanca la cual solamente cubría sus glúteos.

Polo Morin no dejó nada la imaginación/Instagram

Al parecer la pareja de Lambda García, solo deleito a sus fans por unos momentos ya que eliminó la publicación, pero vaya que esta vez sí que subió la temperatura.

Lambda García y Polo Morin

Los actores Polo Morín y Lambda García comparten un bello momento en redes sociales, a través de una fotografía a la cual titulan: "Vive para ti, sonríe y disfruta la vida".

Tras haber salido a la luz pública su relación de pareja, ambos actores tomaron la decisión de ausentarse un tiempo de redes sociales, y hace unos días reaparecieron en ellas.

Los actores viajaron juntos a un destino de playa de vacaciones, y cada uno por su lado se fotografió y subió imágenes a sus respectivas redes.

Este día dan la sorpresa en Facebook al subir una fotografía en la que aparecen juntos, y ella es la prueba fiel de que su relación de pareja podría ir viento en popa.

Keep me by your side.... Una publicación compartida por Lambda Garcia (@lambgarcia) el Dic 26, 2017 at 4:43 PST

Y las reacciones de sus seguidores no se hacen esperar:

"No sabes que bonita foto mi Werooooo! Que increíble verlos juntos después de todo y que sigan luchando!, me encanta!!!!, Abrazo a los dos y seran los Weros desde ahora y pa mi!", expresa un seguidor.

Los actores Polo Morín y Lambda García podrían haber retomado su relación, luego de que ambos compartieran imágenes individuales de su visita a Tepoztlán, Morelos, en los primeros días de octubre del reciente año 2017.

En "La Taquilla" se informó que Polo subió a la red social de Instagram una fotografía de su fin de semana en "Tepoz"; Lambda hizo lo mismo.

En ninguna fotografía salen juntos, sin embargo, el escenario es el mismo, lo que ha provocado que cientos de sus fans comenten que la pareja de actores retomó su noviazgo.

Su amor se hizo público.

Desde el año 2016 se hizo del dominio público que ambos actores sostenían en sus vidas algo más que una relación amistosa. Habían viajado juntos al extranjero, y publicado fotografías en sus redes sociales, y pese a que alguien se los había cuestionado, ellos jamás hablaban al respecto.

Varias fotografías "comprometedoras" fueron filtradas en Facebook de Morín. Supuestamente "alguien" las había robado.

A principios de diciembre de 2016 salió a la luz la relación de pareja que tienen los actores mexicanos Lambda García y Polo Morín. A través de un video, Morín habló al respecto en su cuenta de Facebook.

< Instrucciones de vida > Una publicación compartida por Polo Morin (@polo_morin) el Dic 16, 2017 at 6:56 PST

"En mi corazón hay mucho amor, soy muy feliz, ojalá que haya mucha gente que en mi pueda tener inspiración para dar amor, siempre hay que generar cosas positivas. Las fotos que vieron son reales, personales, no tenían por qué estar en una red social. Estaba cansado con que me molesten con este tema. Yo creo que en realidad nunca les he escondido nada, no me parece que sea algo malo. Soy una persona que ama y es amada, lo más importante."