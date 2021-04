Polo Morín se sincera sobre su ruptura con Lambda García, en el show "Pinky Promise" de Karla Díaz

Polo Morín estuvo recientemente en el show de YouTube "Pinky Promise" de la cantante Karla Díaz, integrante de la agrupación JNS, donde se sinceró como pocas veces lo había hecho ante las cámaras, son respecto a la ruptura amorosa que tuvo con Lambda García. El joven actor de televisión, quien forma parte del elenco de la aclamada serie de Netflix "¿Quién mató a Sara", señaló que para él esta separación fue muy dolorosa.

"Como fue, como cualquier ruptura, triste, bueno para mí fue muy triste, yo me imagino que para Lambda también", expresó Polo Morín en una dinámica de preguntas y respuestas en el show de YouTube antes mencionado, agregando que ambos estuvieron juntos seis años y obviamente fue triste el haberse separado.

El actor de 30 años de edad y originario de Celaya, estado de Guanajuato, México, manifestó que desde que Lambda García y él terminaron su bella historia de amor, no han vuelto a hablar, "porque es lo sano, para poderle dar la vuelta y poder seguir adelante, ya no hablas con esa persona".

Cuando ya no hablas con una persona, no es porque odies a alguien y aclaro, yo adoro a Lambda con todo mi corazón y siempre me voy a quedar con ese sentimiento.