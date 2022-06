Poncho De Nigris se burla de Christian Nodal por sus tatuajes; "es cotorreo", dice

México.- El pleito entre Christian Nodal y J Balvin sigue dando de qué hablar, luego de que el colombiano se burlará del exponente de regional mexicano al señalar que le estaba copiando su estilo. Esta situación desató las burlas en redes sociales, las cuales no han cesado, ya que ahora es Poncho de Nigris quien se ha burlado del "cambio de look" del sonorense.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Poncho De Nigris hizo broma de los tatuajes de Christian Nodal al hacer uso de un filtro con que simulaba tener tatuajes en todo el rostro.

"No manchen, con estos filtros, no sé, sí acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad o me dejó Belinda", menciono Poncho de Nigris en su publicación.

El artista y conductor de televisión aclaró que este no es una burla como tal, sino más bien, "cotorreo sin tratar de hacer daño", a Christian Nodal.

También te puede interesar

Christian Nodal y J Balvin arman tremenda pelea y hasta Residente se mete

Grupo Firme demanda a Los Buitres de Culiacán y tendrá repercusiones en USA

Mon Laferte, oficialmente adquiere nacionalidad mexicana y celebrará con nueva gira nacional

"Mi admiración y respeto a @nodal un gran talento del regional mexicano. (es cotorreo sin tratar de hacer daño, es comedia de la cultura mexicana, no te vayas a ganchar es una parodia) buena vibra a todos y a reírnos de nosotros mismos. Todo suma", escribió en la Publicación.