Poncho Lizárraga se quiebra en homenaje a Don Cruz Lizárraga

La tarde de este martes 5 de mayo se inauguró formalmente la 25 edición del Festival Internacional de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que este año lleva el nombre de Don Cruz Lizárraga, músico y fundador de Banda El Recodo.

En esta celebración, que por las circunstancias actuales de pandemia global se tuvo que realizar a través de Facebook live, se contó con la presencia de Alfonso 'Poncho' Lizárraga, líder de la Madre de todas las bandas, quien fue sorprendido con gratos mensajes de felicitación y sensibles palabras sobre el homenajeado, su padre.

En punto de las 17:00 horas inició la transmisión a través de las fanpage de la UAS. Se destacó que del 5 al 11 de mayo se llevará al público virtualmente, actividades culturales, artísticas y grandes espectáculos. Por su parte, Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la universidad destacó la invaluable labor que Don Cruz hizo por la música sinaloense y la cultura. A medida que proseguía la plática entre los dos mencionados, así como Homar Medina Barreda, coordinador general de Extensión de la Cultura; y Miguel Ángel Espinoza, director de Actividades Artísticas y Culturales de la UAS, más anécdotas del distinguido surgían.

Hasta que llegó el momento a 'Poncho' de intervenir, recordó a su padre a quien además lo disfrutó como compañero de trabajo, pues ambos tocaron juntos algunos años en El Recodo. Al estar hablando sobre el legado de su padre Alfonso no pudo evitar quebrarse y llenarse de sentimiento, se disculpó por si su voz se entrecortaba y agradeció por el homenaje que la UAS le brindó a su padre.

"Gracias por dar este reconocimiento a una persona incansable, luchadora, buscadora de sus sueños, que nos vino a compartir todo eso a nosotros y que gracias a esa, como mi padre lo mencionaba que lo tachaban de loco, es que la música sinaloense, nuestro folclore se puede conocer en el mundo entero. Me siento muy honrado de recibir este reconocimiento a nombre de mi madre, mi hermano Joel, mi hermano Germán, de mi hermano Jorge, de mi hermano Alberto, de mi hermana Yolanda, de mi hermano José Ángel y de toda la familia que conforma la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga muchísimas gracias. Al ver las imágenes que compartieron de mi padre me hicieron recordar tantos momentos tan bonitos que tuve la oportunidad de vivir junto a mi padre y no me refiero como su hijo, sino como su compañero de trabajo por tres años, así que yo le agradezco mucho amigo rector. Perdón si se me quiebra un poquito la voz, pero estoy muy emocionado y agradecido por este reconocimiento ", destacó con gran sensibilidad Alfonso.