Poncho Quezada, vocalista de Los Dos Carnales, encara a persona armada durante concierto (VIDEO)

En días recientes, Los Dos Carnales llevaron a cabo un concierto en Ario de Rosales, estado de Michoacán, México. Los miles de asistentes disfrutaban de este show de los hermanos Poncho e Imanol Quezada, cuando de un momento a otro, uno de ellos detuvo la presentación, pues una persona del público estaba armada.

Los Dos Carnales interpretaban "La pregunta del millón". Al acercarse al público, una persona le mostró una pistola a Poncho Quezada, quien ante esta acción, pidió a su hermano Imanol y a todos los músicos, detener el show: "pérame, pérame". Molesto por la situación, el vocalista encaró a dicho sujeto.

¿Por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me vas a asustar con eso compa, yo soy un hombre, viejo. Esa madre está más bonita que nosotros o qué, esa madre no es más valiente que yo viejo, póngase ver...