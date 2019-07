Poncho de Anda hace fuerte revelación sobre Raquel Bigorra

Poncho de Anda rompió el silencio sobre la polémica que rodea a Raquel Bigorra, quien supuestamente ha destruido varios matrimonios, inventado rumores de otros famosos para después sacar beneficio ecónomico en revistas de espectáculos. Una de las personas afectadas al parecer por la conductora cubana, fue Poncho de Anda quien tiempio atrás formaba parte de "Venga la Alegría".

Aparentemente habría sido Raquel Bigorra la persona que comenzó aquellos rumores de un romance entre él y su compañera Ingrid Coronado; cabe recordar que cuando se dio a conocer dichos rumores la conductora de "Venga la Alegría" estaba casada con Fernando del Solar.

Poncho de Anda estuvo en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, donde aseguró que si no eres del agrado de la cubana o siente que eres una amenaza para ella, intenta destruirte: “Raquel Bigorra intentó destruir mi vida personal y profesional, la vida le está enseñando que no hizo las cosa bien. ¿Se equivocó conmigo?, definitivamente”.

El presentador de televisión contó que no estuvo dispuesto a seguirle el juego a Raquel Bigorra, por lo que ella pidió que lo sacaran de "Venga la Alegría".

Yo no entré en el juego que ella suele jugar, dentro de sus agendas, ella va manejando en su vida personal, crea sus estrategias y yo no entré en las estrategias que ella tenía.

"Eso no le gustó en su momento y a los tres meses que yo llegué a 'Venga la Alegría', subió con Roberto Romagnoli y le pidió mi cabeza, que me sacaran del programa, que me mandaran al programa 'Al Extremo'. Roberto me lo dijo y, evidentemente, no me sacaron del programa, pero esa es una historia dentro de muchas que sucedieron”, resaltó Poncho de Anda.

Sobre aquellos rumores de un amorío con Ingrid Coronado, el conductor aseguró en otra entrevista con Flor Rubio: "ella fue el cerebro de todo, ella fue, me lo contaron personas muy cercanas a ella, hubo mucha gente involucrada por que ella sola nunca hubiera podido lograr todo eso".

"En febrero del 2015 me dijeron que tuviera cuidado por que Ingrid se iba a quedar en el programa, y esta persona (Raquel) sabe lo que está sucediendo y se va a querer vengar y la manera en que se va a vengar es inventándote un chisme de que hay un romance entre tu y la señora Coronado, ¿por qué?, es la forma más fácil de destruirla por que ella esta vulnerable en su vida privada…y por el otro lado yo era un hombre que todas las semanas tenía que viajar a ver a mi familia, era el plan perfecto y lo ejecutó, y le salió muy bien hasta hace unas semanas”.

Aunque el objetivo de Raquel Bigorra era supuestamente destruir a Ingrid Coronado por haber ocupado su lugar que dejó a causa de su embarazo, Alfonso de Anda asegura que él sólo fue un chivo expiatorio.