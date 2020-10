Poncho de Nigris habla sobre su difícil relación con su madre en entrevista

México.- A principios del mes de agosto el actor Poncho de Nigris se sinceró sobre la relación con su madre, la señora Leticia Guajardo, durante una entrevista con el comunicador Yordi Rosado y detalló los motivos por los cuales decidió dejarla de seguir en las redes sociales, dejando a todos sorprendidos tras contar su versión de las cosas.

La figura de televisión comentó que existen algunas diferencias entre él y su madre debido a que sus acciones no son muy buenas, sobre todo desde que comenzó a hacerla muy popular en las redes sociales, en donde muestra su descontento cada vez que se enoja con su familia y comienza a decirles de todo, lo que le causó mucha gracia a Yordi durante la plática con el famoso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ahorita hay algunas diferencias porque mi mamá, que la amo con todo mi corazón, por todo el cariño que nos dio y por todo lo que tú quieras, pero ahora se me hizo fácil empezarle a pasar seguidores, empecé a incluirla en los capítulos de Keeping up with los de Nigris. Ahorita en Instagram tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta, nos hace mi*rda y dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y que no la dejamos ver a sus nietos, luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano y ahora es el chisme de aquí de Monterrey", contó el famoso.

Recordemos que el influencer estuvo envuelto en una gran polémica por la que recibió mucho odio y comentarios negativos de parte de usuarios de Internet luego de que dejara de seguir a su primogénita en las redes sociales y posteriormente la bloquearía, pues aseguró que era una "metiche", entre otras cosas.

Y durante una plática con sus seguidores reveló que todo lo que pasa es culpa de sus nueras, las esposas de sus hijos y dijo estar cansada de ellas. "Ya estoy cansada, porque pura cizaña de las esposas, que yo digo, que yo no digo, ¡Ay no!, te lo juro que nos estamos arruinando la vida por puras tonterías", contó.

Y fue Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, quien salió a desmentir a su suegra sobre que su hijo la tiene bloqueada y dijo: "Nosotros hemos aprendido que las redes sociales, de pronto te atacan por cosas que ni al caso... Sí, mi suegra subió ese video, pero es de mucho tiempo atrás. El viernes pasado estuve cenando con ella, cosa que no deberíamos hacer por la pandemia, pero estuve con la señora a quien respeto mucho".

Poncho de Nigris habla sobre su difícil relación con su madre en entrevista. Foto: Instagram

Por otro lado, ella acudió a sus redes sociales el pasado 11 de octubre, durante el estreno del primer programa de ¿Quién es la máscara? para demostrarle todo el apoyo incondicional a su hijo, quien fue uno de los primeros en quitarse el disfraz y se encontraba detrás de Monstruo. Ella compartió el video de su hijo y escribió: "Aunque me tenga bloqueada es mi hijo, y sobre lo que sea, eso no se puede bloquear".

Tras compartir este video y hablar al respecto, sus seguidores comenzaron a escribirle cientos de mensajes de apoyo, demostrando que están de su lado y aplaudiendo que siga queriendo a su hijo tras las polémicas, algunos aseguraron que lo que quiere la familia es pura publicidad, pues así es como busca Poncho convertirse en el tema de conversación de todos.

Pero esto no termina aquí, todo parece indicar que Poncho y Leticia ya se han reconciliado, después del escándalo de que la tenía bloqueada de las redes sociales y los comentarios que ella hizo. El pasado 17 de octubre se dejaron ver de lo más cercanos, incluso pasaron una tarde juntos y demostraron lo bien que se llevan a través de historia de Instagram.