Por andar de chismoso Pepillo Origel causó la separación de Fey y Salvador Zerboni: "fue tu culpa"

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, el actor de televisión, cine y teatro Salvador Zerboni, aseguró que la relación amorosa que tuvo con la cantante María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida como Fey, terminó por los chismes del conductor de televisión Juan José Origel.

Supuestamente Pepillo Origel, conductor del show de televisión "Con permiso" junto a Martha Figueroa, le habría dicho a la cantante de conocidos temas como "Media naranja", "Azúcar amargo", "Gatos en el balcón" y muchos más, que Salvador Zerboni andaba de coqueto con otra mujer, motivo por el cual la intérprete originaria de la Ciudad de México habría terminado su romance con el actor.

Mi bella Fernanda es divina, acabamos un poco extraño por culpa de Origel, estés donde estés fue tu culpa.

El actor de proyectos de televisión como "Vecinos", "El bienamado", "La reina del sur" y muchos más, aseguró que hoy en día mantiene una buena amistad con Fey. Sobre lo que Juan José Origel le dijo, no lo sabe con exactitud: "¿quién sabe qué dijeron? Estaba con unas copitas encima, pero ni me enteré yo que había pasado, platicamos y somos amigos".

Asimismo contó no tendría problema con trabajar con sus ex parejas sentimentales en algún proyecto: "soy un profesional, hago lo que tenga que hacer, es como cuando te toca con una ex, me ha tocado con varias y de repente uno se hace caras, de repente salen cosas buenas como hace poquito trabajé con Ivonne Montero y fue increíble, nos hicimos amigos otra vez".

En una de las recientes emisiones del programa "Hoy", donde Juan José Origel está a cargo de la sección de espectáculos, se defendió de estas acusaciones. "Les voy a decir de algo que me enteré, alguien muy cercano a la familia de Fey dijo que ni andaban, solamente salieron una vez, eso fue lo que me dijeron. Pero mira, a mí ya me metieron en todos lados y que fui yo el que separé a la pareja". Hasta el momento Fey no ha comentado nada al respecto.

Nunca te separa nadie, si estás enamorado así te hagan lo que te hagan no lo sueltas, he dicho.

Juan José recibe la segunda dosis contra el Covid-19 en Estados Unidos

Por otra parte, a través de sus redes sociales Pepillo Origel dio a conocer que viajó a Estados Unidos, para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. "Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estamos vacunados de todas maneras, esto va a seguir sí, pero yo lo único que le pido a Dios que ojalá todos estemos vacunados ya, eso es lo más bonito, voy a seguir dando la vuelta".

Ante las críticas que recibió, muchos se sus seguidores le han mostrado su apoyo: "la vacuna no se le debe negar a nadie y pues si otro país te da la oportunidad que tu país no, que padre", "excelente, si yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos tienen la oportunidad, todos lo haríamos", "me da gusto, todos los envidiosos van a empezar hablar, pero yo vivo en USA y pago impuestos, no me molesta que alguien como usted se haya puesto la vacuna, todos somos iguales".