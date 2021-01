Por antivacunas, Twitter suspende cuenta a León Larregui y es comparado con Paty Navidad

Por un tweet antivacunas, Twitter suspendió la cuenta a León Larregui, y los usuarios desataron memes y comentarios comparándolo con Paty Navidad.

Es claro que Twitter no permitirá que los usuarios se expresen de una manera que incite a la desinformación, así como a la discriminación y al discurso de odio, razón por la que algunas cuentas han sido suspendidas en los pasados días.

El cantante León Larregui es el caso más reciente de las suspensiones de Twitter, sumándose a Paty Navidad, a algunos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, y hasta al mismo ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de terminar su periodo.

Fue un comentario en oposición a la aplicación de la vacuna contra covid-19 lo que le costó al líder de la agrupación Zoé su cuenta en la red social.

Con un tweet desestimando la aplicación de la vacuna, y pidiendo a los internautas que no se la apliquen y opten por otros métodos, el vocalista del grupo mexicano generó una gran polémica, e incluso algunos se lo tomaron con humor, diciendo que este había sido hackeado por la actriz Paty Navidad en su intento por seguir dando su controvertida opinión respecto a la pandemia de covid-19.

“No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, ¡la nueva faceta de control de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad”, escribió León Larregui en ese tweet que ya no se puede encontrar.

La polémica causada generó que en cuestión de minutos después de hacer la publicación, Twitter eliminara la cuenta de León Larregui, por lo que ahora no puede ser encontrado en la red social.

La cuenta de León Larregui no se puede encontrar más en Twitter

En días pasados, la red social reiteró a los usuarios tener más cuidado con el contenido que publiquen, pues tomarán severas medidas contra aquellos que difundan información engañosa o manipuladora, cerrando sus cuentas por tiempo indefinido.

No permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma.



Definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia. — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) January 22, 2021

La suspensión de la cuenta de León Larregui generó diversas reacciones entre los internautas. Mientras hay quienes festejan el alto que Twitter dio al cantante, otros lamentan el que compositor que tanto admiran se haya declarado en contra de la vacuna contra covid-19.

Pero lo que sin duda inundó la red social fueron los memes que se hicieron respecto al tema, especialmente aquellos que hacen mención a Paty Navidad, quien también había lidiado con la censura en Twitter.

Mientras exista León Larregui, a mi no me vengan a decir que la mota no hace daño. pic.twitter.com/9bHeq7FU1j — Summa Inferno (@summainferno) January 26, 2021

Recordemos que hace algunas semanas a la actriz sinaloense Paty Navidad le suspendieron su cuenta por diversos motivos, entre ellos las contantes publicaciones en contra de la vacuna contra covid-19 y las teorías conspirativas que difundía en torno a la pandemia.

Lo mismo había pasado al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien luego de incitar a sus simpatizantes a protestar en contra de la presidencia de Joe Biden, que terminó en violentos disturbios, ya no podrá acceder más a la plataforma que solía ser su medio de expresión de elección.

Asimismo, simpatizantes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fueron también suspendidos de Twitter, al considerar que sus publicaciones eran “spam” y “manipulación”, pues estos acusaban a la red social de tener una inclinación panista.